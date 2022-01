Cultuureducatie onder druk door dichte musea: "Dat is een groot gemis"

Terwijl de detailhandel weer open mag, blijft het angstvallig stil in de musea. De kunstwerken wachten op een oogopslag of een klasje vol met leerlingen. Musea hebben verschillende functies. Zo zijn het ook instellingen waar het onderwijs uit kan putten. Toch zijn ook leerlingen van scholen niet welkom in de musea.

Gerrit Wermink doet de dagelijkse leiding van het Vrijheidsmuseum in Nijverdal. Doordat het museum langdurig dicht is, mist het museum, naast de reguliere bezoekers, de educatieve functie. "Dat is heel vervelend. Er worden bijvoorbeeld nu vergelijkingen gemaakt tussen de coronacrisis en de Tweede Wereldoorlog, geheel onterecht trouwens. Met dit museum kunnen we heel duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen die oorlog en de beperkende maatregelen van nu."

Bewustmaking

Wermink baalt ervan dat de projecten voor scholen niet door kunnen gaan. "We willen de jeugd bewust maken van de term vrijheid."

Het Rijssens Museum vindt het ook jammer. "De leerlingen missen nu een gedeelte van hun onderwijspakket", zegt directeur Gerrit Dannenberg. Wel is het museum bezig met 'Het Regge Project', dat door de lockdowns steeds weer moest worden uitgesteld.

Groot gemis

Ook Nynke van der Wal van het Stedelijk Museum in Kampen hoopt dat de deuren van haar museum snel weer open kunnen. "Het is een groot gemis, want cultuureducatie is zo belangrijk." Het museum vond het moeilijk om op afstand alsnog projecten voor de jeugd door te laten gaan.

Het Kamper Museum heeft al een aantal aanmeldingen binnen van schoolklassen. "Het is zo ontzettend leuk om kinderen over de vloer te hebben. Het is niet alleen een verrijking voor het kind, maar ook voor ons", zegt Van der Wal.

Dit benadrukt ook Jan Bonnes, cultuurcoach- en coördinator Dinkelland. Bonnes regelt het cultuurprogramma van 13 scholen in de gemeente Dinkelland. De coördinator was genoodzaakt om voorstellingen en cultuuruitjes te cancelen. "Thuisonderwijs is geen goede vervanging. We wachten echt op het groene licht, zodat we weer leerlingen naar musea en culturele instellingen kunnen sturen."

Het is niet alleen een verrijking voor het kind, maar ook voor ons Nynke van der Wal

Bodem van de kas

Het Vrijheidsmuseum in Nijverdal werkt met vrijwilligers en krijgt geen subsidie. "Door alle plannen is de bodem van de kas in zicht." Als het museum de plannen door wil zetten, moeten er wel nieuwe bezoekers naar het museum komen.

Ook moeten de prijzen daarop aangepast worden. Dat de nood bij de musea hoog is bewijst ook nog maar eens de petitie 'Open de musea en de presentatie-instellingen', die al ruim 46.000 keer is ondertekend.

Creatief

Toch zitten de musea niet bij de pakken neer. In het museum in Nijverdal steken ze nu bijvoorbeeld extra tijd in het verfraaien van exposities. Zo was het Vrijheidsmuseum voorheen een lokaal museum was, maar is het nu echt een Overijssels museum geworden.

"We hebben nu een speciale afdeling die de oorlog in Overijssel laat zien. We hadden tijd nodig om deze ombouw te maken", aldus Wermink.

In het museum in Kampen was er afgelopen een downward facing demonstratie, een pilatesklas, midden in het museum.