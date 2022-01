Directie failliet Alera Zorg aansprakelijk gesteld voor tekort van 1,1 miljoen euro

Dat schrijft curator Philippe Schol in zijn nieuwste openbare faillissementsverslag.

Onbehoorlijk bestuur

Dat Schol de schade op de directie zou gaan verhalen, lag overigens in de lijn der verwachting. Eerder al had hij al aangekondigd dit te overwegen. De curator heeft nu de daad bij het woord gevoegd. Reden: volgens de curator is de boekhoudplicht geschonden en is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

Nadat Alera Zorg op de fles ging, had de directie kenbaar gemaakt dat de coronacrisis het zorgbureau fataal zou zijn geworden. Nader onderzoek door de curator wees echter uit dat Alera Zorg kopje onder was gegaan, doordat drie zorgverzekeraars circa 1 miljoen euro terugeisten wegens ten onrechte gedeclareerde zorg.

Opmerkelijke feiten

In zijn onderzoek stuitte curator Schol vervolgens op een heel scala aan opmerkelijke feiten.

Zo bleek dat de levenspartner van de statutair bestuurder tevens de boekhouder was van Alera Zorg en opsteller van het laatste jaarverslag over 2019. Bij het opstellen van dit jaarverslag werd uitgegaan van het voortbestaan van de onderneming, terwijl de bedrijfsvoering in de praktijk op dat moment al was gestaakt.

Deze levenspartner is bovendien eigenaar van een bedrijvenverzamelgebouw aan de Steenzoutweg op het Hengelose industrieterrein Strootbeekpark. Daarin was behalve Alera Zorg ook het boekhoudkantoor van de levenspartner gehuisvest. Ook de zorgaanbieders Gouden Zorg en Ararat waren hier ondergebracht.

Deze twee zorgorganisaties zijn eigendom van dezelfde zorgdirecteur en liggen ook al enige tijd onder vuur. Curator Schol onderzoekt nog de link tussen Alera Zorg en de twee andere bedrijfjes Gouden Zorg en Ararat.

Rol boekhouder

In zijn nieuwste verslag komt Schol opnieuw uitgebreid terug op de rol van de boekhouder. De vrouw verklaarde dat ze zich als boekhouder zou hebben teruggetrokken toen haar man op 13 januari 2017 aantrad als bestuurder. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Uit onderzoek door de curator blijkt echter dat de vrouw daarover een onjuiste verklaring heeft afgelegd, blijkt nu.

Zo beweerde ze dat haar werk zou zijn overgenomen door een ander accountantskantoor. Dit kantoor blijkt echter slechts te hebben geholpen bij het opstellen van een bepaalde verklaring die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had geëist. Volgens de curator was het wel degelijk de echtgenote annex boekhouder die de jaarstukken over 2019 had opgesteld.

Behalve de statutair bestuurder stelt de curator overigens ook de administratrice van Alera Zorg aansprakelijk voor de schade van 1,1 miljoen. Dit omdat zij in de dagelijkse praktijk degene zou zijn die de zorgorganisatie zou leiden, zo concludeert curator Schol op basis van onderzoek.

Verhoord

Uit zijn verslag blijkt ook dat de curator zowel de directeur als de administratrice tijdens een gerechtelijke procedure door de rechter-commissaris heeft laten verhoren. Dit omdat Alera Zorg maar steeds niet over de brug kwam met de door de curator opgevraagde documenten. Er is nu een ultimatum opgelegd: voor eind van deze maand moeten alsnog alle opgeëiste documenten worden ingeleverd.

Verpleegkundige

De curator had bovendien een claim van 83 mille ingediend tegen een wijkverpleegkundige, die tevens voormalig aandeelhouder was van Alera Zorg. De wijkverpleegkundige had dit bedrag als schuld uitstaan. Uit het verslag blijkt dat de curator een schikking van 75.000 euro met de wijkverpleegkundige heeft getroffen. Dit bedrag is inmiddels betaald.

Dezelfde wijkverpleegkundige verrichtte ook voor Gouden Zorg en Ararat en stond oktober vorig jaar met zijn vroegere werkgever voor de rechter.

Coronasteun ontvangen

Uit onderzoek door RTV Oost bleek overigens dat Alera Zorg vlak voor het faillissement een kleine 80.000 euro aan coronasteun aanvroeg en ontving.

De curator concludeerde eerder al dat Alera Zorg zich schuldig heeft gemaakt aan zogenoemd paulianeus handelen: het wegsluizen van geld en goederen in aanloop naar het faillissement.

In zijn laatste verslag meldt Schol dat hij verdere maatregelen rond dit paulianeus handelen laat afhangen van de door hem opgevraagde informatie, die de bestuurders eind deze maand moeten hebben ingeleverd.