Gemeente Olst-Wijhe zet bouw fietstunnel door, ondanks lopende zaak bij Raad van State

De fietstunnel in de Ter Stegestraat, die onder de spoorlijn Zwolle-Deventer komt, is al lange tijd een heet hangijzer. Buurtbewoners zijn fel tegen en stapten in september 2020 al naar de Raad van State. Ze willen de bouw van de tunnel tegenhouden.

De gemeente had er eigenlijk rekening mee gehouden dat de uitspraak nu wel op tafel zou liggen. Toen in september 2020 de zaak werd aangespannen, begon de gemeente ook al met de voorbereidingen. Er werd gezocht naar een aannemer, de planning werd gemaakt en er werd een datum geprikt waarop de tunnelbuis onder het spoor geschoven moest worden.

De gemeente dacht dat die voorbereidingen negen maanden zouden duren, net zolang als de zaak bij de Raad van State zou duren. 'Normaliter duurt zo’n procedure een maand of negen', schrijft de gemeente in een persbericht. Als de Raad van State groen licht had gegeven, kon de bouw beginnen.

Waarom zijn de buurtbewoners tegen de bouw van de tunnel? Ze denken dat hij op de verkeerde plek wordt aangelegd. Hun overtuiging is dat fietsers gebruik zullen maken van de kortste route, en dat is niet door de tunnel. De actievoerders hadden zelf liever gezien dat er een zuidelijke rondweg rond Olst zou komen. In juni 2020 werden meer dan 400 mensen andere plannen aangeboden aan de gemeente.

Maar dat liep dus anders. Nog altijd is er geen uitspraak van de Raad van State, terwijl de gemeente vorige maand wel klaar was met de voorbereidingen. Dus voor de gemeente was het wikken en wegen: met de bouw beginnen zonder een uitspraak, of wachten op definitief groen licht.

Half jaar vertraging

De keuze die de gemeente maakte was: bouwen zonder een uitspraak. Dus met het risico dat de Raad van State achteraf nog een streep door de fietstunnel kan zetten.

Dat de gemeente kon beginnen met de bouw, zo zegt het, kan omdat het bestemmingsplan op dit moment nog rechtsgeldig is. De bezwaarmakers hadden geen aparte zaak aangespannen om de bouw per direct stil te leggen.

Daarom wordt er nu gebouwd bij het spoor:

Als de gemeente er vorige maand voor had gekozen om te wachten op de uitspraak, dan had de bouw van de tunnel een vertraging van een half jaar opgelopen.

Kosten

Een vertraging kost de gemeente veel geld. De planning was klaar, er was een aannemer gekozen en met ProRail was overlegd dat tussen 2 en 5 mei 2022 de tunnelbak onder het spoor wordt geschoven. Het treinverkeer wordt die dagen stilgelegd. Als er alsnog een streep door de plannen gaan, dan gaat het stilleggen in de tonnen lopen.

De gemeente verwacht dat de Raad van State een uitspraak doet in het voordeel van de gemeente. "We hebben het proces heel zorgvuldig doorlopen. Er is echter een verschil van mening van de mensen die deze procedure hebben opgestart. Als gemeente denken we dat dit een goede en veilige route is tussen het oosten en westen van het dorp", zegt een woordvoerder.

Wij hebben gewoon een punt Actievoerder Oscar Langeland

Er bestaat zelfs een kans dat de Raad van State pas uitspraak doet als de tunnel al helemaal klaar is. In dat geval mag de tunnel in ieder geval niet gebruikt worden, totdat er een oplossing is gevonden. In dat geval denkt de gemeente dat dat de 'ruimtelijke ordenings-procedures opnieuw moeten worden doorlopen', iets wat 50 duizend euro gaat kosten.

'De gemeente heeft de financiële risico’s afgewogen en kiest ervoor door te gaan met de bouw van de tunnel', is de uitleg die de gemeente geeft.

Actiegroep genegeerd

Toch blijft het een opvallend gegeven dat een bezwaarprocedure van bewoners wordt genegeerd door de gemeente. "Ze hebben de gelegenheid om een voorlopige voorziening aan te vragen om het stil te leggen, maar dat hebben ze niet gedaan", pareert de gemeentewoordvoerder.

Oscar Langeland, een van de actievoerders tegen de tunnel, legt uit waarom ze de bouw niet per direct willen tegenhouden. "Dat hebben we wel overwogen, maar we zien er niet zoveel meerwaarde in. We willen er ook niet zodanig tegenin gaan dat we alles uit de kast trekken. Dat is de afweging geweest."

Ook Langeland merkt dat de gemeente een groot vertrouwen heeft in een goede afloop. "Maar ik kan moeilijk inschatten wie er daadwerkelijk aan het langste eind gaat trekken. We zien dat wij een punt hebben, maar de gemeente zal aanvoeren dat er een weloverwogen besluit is genomen. We zullen zien", zo besluit hij.