Raadslid zijn in Overijssel: "Het is een passie, hartstikke leerzaam en je hebt veel invloed"

In een onderzoek van NOS en de Vereniging van Raadsleden kwam naar voren dat vijftien procent van de raadsleden wel eens bedreigd is, persoonlijk of online. Aletta Makken, raadslid voor GroenLinks in Steenwijkerland is één van hen. "Ik was nog maar net nieuw als raadslid en werd al snel geïntimideerd door een ondernemer. Natuurlijk ben ik daar niet voor gezwicht en heb meteen melding gedaan in het presidium (de voorzitter van de raad en alle voorzitters van in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties red.)".

Aletta Makken is wel geschrokken. "Niemand had mij hiervoor gewaarschuwd. Ik heb ook niet gehoord dat het iemand anders is overkomen", zegt Makken. "Ik denk dat zoiets in Steenwijkerland toch zelden voorkomt.".

Het dossier over de evenementen locatie op vliegveld Twente telt al snel 10.000 pagina's. Margarita Jeliazkova, raadslid voor D66

Achter de feiten aan

Naast bedreigingen, intimidatie en online haatberichten is het werk in de raad ook zwaar vanwege de complexe dossiers. "Margarita Jeliazkova is raadslid voor D66 in de Enschedese gemeenteraad. "De raad telt dertien fracties, en die bestaan dus altijd uit weinig mensen. Tegelijkertijd hebben we veel dossiers die wij eigen moeten maken. Dat wringt. Als je nagaat dat alleen al het dossier over de evenementenlocatie op het vliegveld zo'n tienduizend pagina's telt dan is dat bijna niet te doen", zegt Jeliazkova.

Door die enorme dossiers en tijdgebrek heeft Jeliazkova het gevoel achter de feiten aan te lopen. "Ik besteed zo'n vijftien tot twintig uur per week aan het raadswerk. Om die reden ben ik gestopt met mijn baan aan de UT en zelfstandig onderzoeker geworden. Dan kan ik flexibeler met mijn uren omgaan. Toch moet je kiezen welke onderwerpen je aanpakt en dat is frustrerend".

Margarita Jeliazkova, raadslid D66 in Enschede (Foto: D66)

Meeste raadsleden tevreden

Hetzelfde geldt voor Aletta Makken uit Steenwijk. "Gelukkig hebben wij voor de complexe dossiers een aantal externe experts die dat voor ons bekijken. Ook al is onze gemeente kleiner dan Enschede. Ik besteed ook zo'n twintig uur per week aan raadswerk. Mijn werk als zelfstandige heb ik op een lager pitje gezet voor het raadswerk", zegt Makken.

Is het dan alleen maar kommer en kwel? Volgens deze twee raadsleden zeker niet. En volgens het onderzoek van de NOS en de Vereniging van Raadsleden ook niet: 64 procent is zeer tevreden, nog eens 21 procent redelijk tevreden met wat ze hebben bereikt. Voor de meesten geldt dat ze raadslid zijn geworden omdat ze een bijdrage wilden leveren aan de samenleving.

Aletta Makken, raadslid Steenwijkerland (GroenLinks) (Foto: Lia Goené)

Positieve feedback is groter

"Het geeft heel veel voldoening als jouw ingediende motie wordt aangenomen of dat je iets op de politieke agenda kunt zetten", zegt Makken. Na haar eerste raadsperiode staat ze nu weer op de lijst voor een nieuwe periode. En precies datzelfde geldt voor Margarita Jeliazkova. "Zo vanzelfsprekend is dat niet altijd. Ik heb het werk in de raad net geleerd. Ik ga door omdat ik iemand vertegenwoordig, je krijgt de verantwoordelijkheid van je kiezers".

De motivatie is groot bij de twee lokale volksvertegenwoordigers. Jeliazkova: "Als ik zie wat ik bereikt heb op het gebied van laaggeletterdheid dan motiveert dat enorm. Daarnaast heb ik het geloof dat fatsoenlijke mensen in de meerderheid zijn. De positieve feedback die ik krijg is groter dan die van de kritische schreeuwers". Aletta Makken: "Het is een passie, hartstikke leerzaam en je hebt veel invloed".