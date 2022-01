Vriendengroep Nieuwleusen zamelt geld in voor favoriete horecaplek

Het was een spontane actie van de vrienden. Ze zijn jong, tussen de 17 en 22 jaar oud, maar zien met lede ogen aan hoe hun kroeg noodgedwongen dicht blijft. Dus bedachten ze een crowdfund-actie. De teller staat na een paar uur inzamelen al op de helft van het beoogde bedrag van tienduizend euro.

Eigenaar Arian Dijsselhof van Proeflokaal Zuid weet niet goed hoe hij moet reageren. "Ik ben heel blij verrast, verbaasd, beduusd en eerlijk gezegd vind ik het ook moeilijk. Geld aannemen van anderen terwijl er zoveel mensen zijn die het nog slechter hebben, dat vind ik lastig."

Gebroken

Maar het geld komt niet uit luxe. Afgelopen weekend schreef Dijsselhof een open en eerlijk bericht op zijn social media over de stand van zaken. De gedwongen sluitingen, het gebrek aan perspectief en plannen. De financiële nood.

"Ik zeg wel eens: het water staat ons tot aan de lippen, maar ik ben gewoon gebroken. Al maanden doen wij net of er niks aan de hand is, verzinnen we van alles: afhalen, pubkwissen, noem maar op. Maar ik moet eerlijk zijn, ik ben gebroken. Dan doet dit je wel ontzettend goed."

Lisa, Jaël, Martijn, Kyra en Moniek zitten in de donkere kroeg aan de bar. Daar vertellen ze Dijsselhof waarom ze het hebben bedacht en hoe de actie loopt. "We lazen zijn bericht en eigenlijk kwam spontaan het idee op om geld in te zamelen. Iedereen was meteen enthousiast. Het is zo jammer dat onze tweede huiskamer al zo lang dicht zit. Arian staat altijd klaar voor iedereen, nu wij voor hem. We willen deze plek voor ons dorp behouden."

Dijsselhof weet niet goed hoe hij moet reageren. "Jullie zijn hartstikke gek. Ja, wel op de goede manier hoor. Kom, ik tap er eentje voor jullie in."

Plannen

Arian staat als vanouds weer even achter de bar, en luistert naar de jongelui. Plannen voor de toekomst heeft hij nog zeker. "Je moet door, dat willen we ook. We zijn hier begonnen vlak voor de corona met eigenlijk niks, maar als je door wil moet je blijven investeren. Dus we zoeken financierders en maken plannen. Dat is ook iets wat ik lastig vind aan deze inzameling. Als ik de nieuwe koeling ga kopen denkt iedereen dat ik dat misschien wel van dit ingezamelde geld doe."

De vrienden lachen "Al koop je er een dikke auto van, dat maakt ons niet uit. Je staat altijd klaar voor ons, nu wij voor jou."

Dubbel gevoel

Het dubbele gevoel overheerst wel bij de horecaondernemer. "Misschien denk ik inderdaad teveel na, maar ik wil wel iedereen eruit kunnen schoppen als het sluitingstijd is, zonder dat iemand dan zegt; ja maar ik heb toch geld gedoneerd. En ik wil al helemaal geen discussie over een QR-code. Ik wil echt niet tegen iemand moeten zeggen die gedoneerd heeft, je mag er niet in. Man ik denk inderdaad teveel na. Ik sta gewoon met mijn oren te klapperen. Wat ontzettend mooi dat jullie dit doen."