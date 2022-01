Stichting Twickel looft beloning van 7500 euro uit voor gouden tip gestolen antieke tafelklok

De tafelklok is een bellenspeelklok met in de toog een schildering van straatmuzikanten. De klok heeft een muziekspeelwerk uit 1790 en heeft een aanzienlijke waarde.

Unieke tafelklok twee jaar geleden gestolen uit kasteel Twickel (Foto: Onder de Loep)

Interpol

Degene die de klok nu bezit, heeft overigens bar weinig aan die aanzienlijke waarde. Met tussenkomst van het team kunst- en antiekcriminaliteit van de Landelijke Eenheid van de politie staat de klok namelijk internationaal als gestolen geregistreerd.

In de antiek- en klokwereld is de klok daardoor nationaal en internationaal onverkoopbaar. Interpol heeft de klok opgenomen in de app 'ID-Art' die overal ter wereld via Google Play en de Appstore zijn te downloaden. Via deze webpagina van Interpol is na te gaan of kunst is gestolen.

Overal ter wereld staat klok als gestolen geregistreerd (Foto: App ID-Art van Interpol/Onder de Loep)

Beelden inbrekers, wie herkent ze?

Het onderzoek van de politie heeft eerder al beelden opgeleverd van drie mannen die in de nacht van de diefstal - 11 mei 2020- door het centrum van Delden liepen. Een van de mannen komt mogelijk uit Almelo en de ander mogelijk uit de regio Hengelo.

De politie vermoedt dat er meer mensen zijn die van de diefstal weten en houdt er rekening mee dat de tafelklok op bestelling kan zijn gestolen. Wie weet meer over de mannen die in beeld komen? Wie weet meer over de plannen voor de diefstal en wie weet waar de tafelklok is gebleven?

Diefstal verjaart pas na 75 jaar

Omdat het om cultureel erfgoed gaat, duurt het 75 jaar eer deze zaak verjaart, zeggen de experts. Dat betekent dat iedereen die bij de diefstal betrokken is (geweest) in feite levenslang strafbaar blijft.

Kasteel Twickel (Foto: Onder de Loep)

Los van het speuren van de politie heeft de eigenaar van de klok, stichting Twickel dus een beloning uitgeloofd van 7500 euro voor de gouden tip.

Wie weet meer?

- Bel de politie met tips op 0800 – 6070.

- Anoniem bellen kan via 0800 – 7000.

- Digitaal melden bij de politie kan hier