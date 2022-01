Enschedese fotograaf legt het ruige leven uit het Wilde Westen in boekvorm vast

Waar voor cowboys de prairie het jachtterrein was, scharrelden de mountain men begin negentiende eeuw in de bergen hun schamele kostje bij elkaar. Voornamelijk met het vangen van bevers en het verkopen van de huiden.

Vandaag de dag is er nog altijd een groep mountain men die dit leven naspeelt. Tot in detail. Het boek van Nieuwhuis, dat er sinds kort ligt, biedt een uniek inkijkje in hun wondere wereld.

Fotograaf Jeroen Nieuwhuis portretteerde de mountain men. (Foto: Jeroen Nieuwhuis)

Way of life

Jeroen Nieuwhuis hoorde min of meer bij toeval van hun bestaan. "Ik zag in 2015 een tweet van National Geographic voorbij komen over de mountain men. Toen ik ging googlen, vond ik er slechts summier wat informatie over. Wat ik wél zag, waren foto's die er heel erg filmisch uit zagen. Ik kon me haast niet voorstellen dat er vandaag de dag mensen zijn die onder dit soort omstandigheden leven. Het is voor hen echt een way of life. Erop gericht om de tradities van de oorspronkelijke mountain men in stand te houden."

Nieuwhuis' nieuwsgierigheid was definitief geprikkeld en er ontstond een fascinatie. "Normaal gesproken ben ik reclamefotograaf, maar dit is een totaal andere wereld waar ik me in wilde verdiepen."

'Geen vetpot'

Hij wilde vooral weten wat de mountain men drijft. "Ze gaan helemaal historisch verantwoord te werk. Kleden zich zo en vangen bevers op de authentieke manier. Schieten met de oorspronkelijke wapens. Het is de ultieme manier van leven in Amerika als vrij land. Waar je je niets van iets of iemand hoeft aan te trekken. En waar je kunt leven van wat het land te bieden heeft. Al is het bepaald geen vetpot."

Fotograaf Jeroen Nieuwhuis portretteerde de mountain men. (Foto: Jeroen Nieuwhuis)

Het was niet eenvoudig om met de mountain men in contact te komen. "Ze zijn niet helemaal wereldvreemd. Weten heus wel wat een telefoon is. Een aantal heeft een mobieltje, of soms zelfs internet. Maar in de praktijk hebben ze dat lang niet altijd bij de hand. Vooral de eerste persoon was destijds erg moeilijk. Dat contact heb ik gelegd via historici en musea. Daarna vertelde het zich rond. Dat er een jonge knaap was uit Nederland die naar het andere eind van de wereld wilde reizen om hun leven vast te leggen. Dat was vaak al voldoende voor ze om mee te werken."

Jeroen Nieuwhuis trok met zijn loodzware apparatuur de wildernis in. (Foto: Jeroen Nieuwhuis)

Al had het vervolgens nog wel heel wat voeten in aarde. "Ik trok er meestal een lang weekend voor uit. Maar dat hield in dat ik vaak langer aan het reizen was dan aan het fotograferen. Vliegen en een auto huren en dan eerst een paar uur rijden voordat ik ze had bereikt. Want die gasten houden zich bepaald niet naast het vliegveld op."

Loodzwaar

Voor Nieuwhuis zelf betekende het bovendien dat hij met de loodzware apparatuur de wildernis in moest. "En van slapen kwam in zo'n weekend vaak weinig terecht."

Uitgangspunt was de fotomodellen zoveel mogelijk te portretteren zoals ze zich in het dagelijks leven gedragen. "Ik heb ze hooguit af en toe gevraagd hun gezicht wat bij te draaien. Om dat voor het licht wat beter uit kwam. Maar voor de rest heb ik ze helemaal hun gang laten gaan."

De Enschedese fotograaf Jeroen Nieuwhuis portretteerde de mountain men. (Foto: Jeroen Nieuwhuis)

Nieuwhuis is blij met het resultaat. Vanwege corona zat een feestelijke presentatie van het boek er niet in, maar het ligt er nu dan toch. "Het heeft me al met al een slordige vijf jaar gekost. Ben acht keer naar Amerika gereisd. Ik ben niet alleen blij dat het er nu eindelijk ligt, maar vooral blij dat het zo mooi is geworden. Een 240 pagina's tellend boek, met 24 bij 34 centimeter lekker groot. En gedrukt op een heel hoogwaardige kwaliteit papier, waardoor de foto's vlijmscherp zijn afgedrukt."

Hele wereld over

Vanwege de hoge kosten had hij vooraf de animo gepeild. "Het is gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren en daarvan waren er al 400 bij voorintekening besteld. Het boek gaat echt de hele wereld over. Australië en Nieuw Zeeland, maar ook Bahrein en India. En behalve Nederland uiteraard ook Amerika. Of de mountain men het zelf ook al hebben gezien? Nou, eerlijk gezegd heb ik nog geen idee. Een aantal van heb ik via mail geïnformeerd, maar nee, daar heb ik nog geen reactie op gehad. Maar het spreekt voor zich dat ik benieuwd ben wat ze ervan vinden."

Voor meer informatie: themountainmenbook.com.