BYD slaagt er niet in om 'voorbeeldbussen' Keolis door keuring te krijgen, deze week nieuwe poging

Vanwege de aanhoudende problemen met de elektrische bussen, bood BYD vervoersbedrijf Keolis aan om de bussen opnieuw op te leveren. Om te beginnen zouden twee voorbeeldbussen worden gepresenteerd, waarbij de belangrijkste problemen moesten zijn opgelost.

En dat zijn er nogal wat. Van niet-werkende verwarmingen en kierende deuren, tot accuproblemen en stuurkolommen waar van alles mis mee is.

Maar ondanks dat BYD meende de bussen opnieuw te kunnen opleveren, werden ze door Keolis dus afgekeurd. "Ze konden linea recta terug naar de garage", zeggen diverse medewerkers van Keolis tegen RTV Oost.

Nieuwe poging

Zo erg was het niet, tempert Keolis-woordvoerder Martijn Juffer. Maar hij erkent wel dat de bussen de keuring niet hebben doorstaan. "Ze zijn nog niet op alle punten, honderd procent door de keuring gekomen. Maar de bussen waren op een aantal punten al wel verbeterd", zegt Juffer. Vrijdag waagt BYD een nieuwe poging met de twee bussen: ze worden dan opnieuw ter keuring voorgelegd aan Keolis.

Het aanpakken en opnieuw opleveren van de hele vloot, betekent de tweede grootscheepse reparatieronde in een jaar tijd. Begin vorig jaar werden de bussen in een speciale reparatiestraat ook al stuk voor stuk aangepakt. Zonder al teveel succes, zo bleek later.

Een van de 'probleembussen' van Keolis (Foto: ANP/Herman Engbers)

Vakbond FNV trok vorige week aan de bel over de aanhoudende problemen met de bussen. Volgens de vakbond, die met zo'n 250 chauffeurs sprak, hebben de chauffeurs geen vertrouwen meer in het materieel. Deze week staat het onderwerp ook op de agenda in Provinciale Staten. Meerdere partijen hebben gedeputeerde Bert Boerman om opheldering gevraagd.

Bussen tot 2035 in gebruik

De bussen werden in december 2020 in gebruik genomen, en kampen van meet af aan met problemen. Er vallen daardoor al ruim een jaar geregeld ritten uit. En bussen vielen zelfs ook letterlijk stil. Ook op de snelweg, als gevolg van accuproblemen. De bussen mogen daarom niet meer op de snelweg als er geen vluchtstrook aanwezig is.

De elektrische bussen moeten nog tot eind 2035 mee. Dat is ongeacht welk vervoersbedrijf in april de aanbesteding wint, en dan dertien jaar lang het busvervoer in de regio IJssel-Vecht (Noord- en West Overijssel, plus de Veluwe) mag gaan verzorgen.