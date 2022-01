Noodkreet van Zwolse horecaondernemer levert flinke dwangsom op: "Afspraak was dat horeca gesloten is"

Een noodkreet om hulp, dat was het. Om die reden opende eigenaar Pieter Blaauwhof van wijnbar OAK zondag de deuren van zijn horecazaak nadat hij zaterdag ook al open was geweest tijdens de protestdag van de horeca. De extra opening op zondag leverde Blaauwhof een dwangsom van 7.500 euro op van de gemeente. De horecaman moest wel, zegt hij wijzend naar zijn vrouw en 'drie prachtige dochters'. Het water staat hem tot aan de lippen.

Zaterdag was alles naar wens verlopen. OAK was één van de Zwolse horecazaken die meedeed aan het protest tegen de coronamaatregelen. Waar veel ondernemers na de laatste persconferentie de deuren weer mochten openen, bleven die van de horeca dicht. Maar de rek is er intussen zover uit dat Blaauwhof besloot dan ook maar zondag open te gaan.

Naleven

Hij werd gecontroleerd door handhavers en ontving een brief van burgemeester Snijders waarin hem de dwangsom werd opgelegd. "Zondag was weer een gewone dag en daar heb ik helaas moeten ingrijpen", geeft burgemeester Peter Snijders van Zwolle aan. "Ik snap de problemen waar de horeca zich in bevindt, dat is uitermate pijnlijk. Dat realiseer ik me als geen ander, maar we hebben wel de afspraak dat de horeca gesloten is. Dat moet iedereen naleven en dat heb ik te handhaven."

Maar Blaauwhof is het niet eens met de brief die hij van de burgemeester heeft ontvangen. Hij stelt, zonder diep op details in te willen gaan dat daar 'feitelijke onjuistheden' in staan. Hij gaat binnenkort met een advocaat bekijken of hij zijn recht kan halen. Het verbaast hem dat handhavers die onjuistheden zomaar kunnen rapporteren.

Makkelijke prooi

De horecaondernemer beschrijft hoe hij zondag de handhavers in zijn zaak kreeg, met het verzoek dat de zeven klanten die aanwezig waren binnen een half uur weg moesten zijn. Volgens Blaauwhof was dat ook gebeurd. "Ik heb iedereen laten afrekenen en ze waren binnen een kwartier weg. Ik heb de de kassabonnen nog waarmee ik dat kan bewijzen." De handhavers hebben volgens hem na een half uur buiten, van een afstand geconstateerd dat het nog niet in orde was en hebben daarop gerapporteerd aan de burgemeester. "Ik was als enige open, zondag. Een makkelijke prooi. "

Maar voor Blaauwhof was het niets meer of minder dan een noodkreet zoals de deelname aan de protestdag, afgelopen zaterdag, ook al zo'n noodkreet was. Waar burgemeester Snijders aan de ene kant begrip toont voor de situatie van de horecaondernemers noemt hij het ook 'naïef om te denken dat je zomaar de deuren kunt openen.' Een opmerking waar Blaauwhof niet zo gek veel kan,

"Dat kan zo zijn, maar hij heeft geen vrouw en drie kinderen zoals ik van wie het leven straks op de kop staat als ik failliet ben."

Blije mensen

In het Zwolse uitgaanscentrum ontstond zaterdag een vechtpartij tussen bezoekers van de binnenstad. Het is volgens Snijders duidelijk een leermoment. "Het is één van de lessen die we zaterdag in Zwolle wel geleerd hebben. Dat je niet zomaar de horeca massaal open kunt doen zonder dat goed te reguleren. Er is flink gedronken, er is flink ingenomen. Mensen waren voor het eerst weer uit, mensen waren blij, maar niet iedereen weet maat te houden en dat betekent wel een veiligheidsrisico." Om dat in goede banen te leiden, pleit de burgemeester voor de inzet van portiers vanuit de horeca en handhavers en politie vanuit de gemeente.

Volgens Blaauwhof heeft de horeca in het verleden echter al bewezen in staat te zijn dat ze veilig kunnen ondernemen in coronatijd. Hij verwijst naar de twee wijnfairs die hij de afgelopen twee jaar organiseerde. "Per keer kwamen duizend bezoekers, we hadden nul besmettingen." Het is voor de ondernemer het bewijs dat de horeca het wel kunnen regelen als ze de kans maar krijgen.

En die kans moet er snel komen. "Moeten wij het leed maar laten oplopen? Dat de hele branche kapotgaat?" Vooralsnog sluit Blaauwhof de deuren van zijn zaak weer. Woensdag is hij wel weer 'open' voor afhaal en online proeverijen. "Allemaal netjes volgens de coronaregels", benadrukt de ondernemer.