Modelspoorbaan vult leegstaand winkelpand Zwolle: "Allemaal met de hand"

Het idee ontstond nadat iemand van de winkeliersvereniging ergens anders een etalage zag met een modelspoorbaan. Deze baan had een winters tintje voor de feestdagen. De verenging zocht contact met de modelspoorgroep IJsselland. Die het idee ook wel zagen zitten.

Door het hele pand

Niet alleen de etalage werd gevuld met meters spoor, de trein rijdt ook door de rest van het pand heen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de treinen in december al zouden gaan rijden in het pand aan de Van der Capellenstraat, alleen door de lockdowns is dat niet gelukt.

Het heeft de club ongeveer een dag gekost om de hele baan op te zetten. Op alle details is gelet, van insectenpikkende meeuwen tot groene struiken. "Het gaat allemaal met de hand", zegt Jan Gottmer van de modelspoorgroep. Gottemer is gefascineerd door treinen. "Dat heb ik altijd al mooi gevonden." Maar wat is nou zijn favoriete treintje? De stoomtrein 6300. "Die werkt nog helemaal, zelfs met een binnenliggend drijfwerk."

Allerlei verschillende modellen rijden over het spoor. (Foto: Harry Hol)

In totaal ligt er dertig meter spoor, dat alleen van buitenaf te bekijken is. En dat gebeurt. Vooral rond vijf uur, wanneer het het drukst is in het winkelcentrum, staan kinderen én volwassenen door de ramen te turen. "Normaal gesproken zouden we mensen graag ook binnen willen laten kijken", zegt Gottmer. "Maar met de coronaregels kan dat niet." Het grootste deel van het traject is gelukkig goed zichtbaar van buitenaf.

Details

Volgens Gottmer zitten er veel verborgen details in de spoorbaan. Zoals de eerder genoemde meeuwen (die echt bewegen) en ook een begrafenis waar een arm uit de kist komt. Maar ook is achteraan een meertje te vinden waar windsurfers op haast magische wijze over een meertje van spiegelglas glijden. Het geheim? Magneetjes, die op een eigen onzichtbaar spoor rondjes draaien en de surfers meetrekken.

Nu staat deze locomotief nog even op een zijspoor. (Foto: Harry Hol)

Alles is mechanisch en analoog. Er komt geen computer aan te pas. Dat vinden de modelbouwers zelf ook het leukst, te meer omdat het dan veel makkelijker is om met een groepje enthousiastelingen steeds nieuwe elementen toe te voegen.

De treinen zullen de komende weken op vrijdag, zaterdag en zondag gaan rijden. Op deze dagen is het ook mogelijk om de modelspoorbaan te bezoeken.