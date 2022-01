Geplaagd GA Eagles wil zich herpakken in bekerduel met sc Heerenveen

De laatste overwinning van Go Ahead Eagles dateert van zeven weken geleden en dus is het voor de Deventer club de hoogste tijd om weer eens het zoet van de overwinning te proeven. De achtste finale van de KNVB Beker is daarvoor de uitgelezen mogelijkheid. Dinsdagavond reist de ploeg van trainer Kees van Wonderen af naar sc Heerenveen.

De oefenmeester beseft dat zijn ploeg een mindere periode kent. "Wij weten waar we aan begonnen zijn: dat is een zware klus. Het gaat nooit in één rechte lijn naar boven. Je hebt altijd te maken met wedstrijden die goed gaan en duels die tegen zitten. Dan kom je ook in fases waarin het minder gaat", stelt Van Wonderen.

Wijzigingen

Ondanks dat de competitie de hoogste prioriteit geniet in De Adelaarshorst, is de beker zeker van belang. "Maar we gaan wel wat veranderen. Dat heeft wel deels met personele bezetting te maken. In elke linie zijn er wat veranderingen", besluit Van Wonderen cryptisch.

Afwezigen

De lijst met afwezigen is inmiddels bekend in Deventer. Van Wonderen kan geen beroep doen op de geblesseerden Berden (knie), Cardona (bovenbeen), Crowther (hartspier) en Botos (enkel). Daarnaast is Kramer geschorst en neemt Bourhane met de Comoren deel aan de Afrika Cup. Ook Heil is absent, hij kan volgens Van Wonderen geen twee duels in korte tijd spelen.

Radio Oost

De bekerwedstrijd sc Heerenveen - Go Ahead Eagles vangt morgenavond aan om 21.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost. Datzelfde geldt voor de bekerduels van PEC Zwolle en FC Twente, die woensdagavond in actie komen tegen respectievelijk NAC Breda en AZ.