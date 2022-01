Festival in eeuwenoude kelders van Deventer binnenstad mogelijk weer in februari

Eind februari worden meerdere kelders en souterrains van de Deventer binnenstad omgebouwd tot een waar concertpodium. De organisatie hoopt de succesvolle editie van 2020 te kunnen voortzetten. Mits de coronamaatregelen het natuurlijk toelaten. Projectleider Ruth Weites is hoopvol: “Helaas ging het Kelderfest afgelopen jaar niet door vanwege corona. Maar stiekem hebben wij eigenlijk wel goede hoop dat eind februari weer het een en ander mogelijk is.”

Na een succesvolle eerste editie heeft de organisatie besloten om het Kelderfest ook boven de grond te laten plaats vinden. Zo wordt onder meer de Lebuinuskerk omgebouwd tot concertzaal: “De grotere optredens zullen inderdaad bovengronds plaats gaan vinden. Het zijn namelijk locaties waar meer mensen naar binnen kunnen en een mooie toevoeging hebben op de kelderlocaties.

Meer dan alleen muziek

Ook is de variatie in optredens dit jaar groter: "We hebben een heel verschillend programma kunnen opzetten. Naast muziek is er ook aandacht voor theater, beeldende kunst en spoken-word in de eeuwenoude kelders van Deventer. Zo is er voor ieder wat wils eigenlijk."

Inmiddels zijn de eerste kaarten al de deur uit. Dat terwijl er nog weinig bekend is over de coronamaatregelen in februari. Dat zegt volgens Ruth Weites veel over het concept: “Het zijn natuurlijk locaties waar je normaal gesproken niet zo snel komt. Dat maakt het extra spannend. We weten helaas nog niet wat we wel of niet mogen in februari. Maar dat er nu al zoveel kaarten zijn verkocht, laat wel zien dat men er graag weer op uit wil.”

Metro

Het klinkt misschien een beetje gek. Maar volgens Weites is het festival een beetje te vergelijken met een metro: "We hebben op verschillende plekken podiums. Zowel boven- als ondergronds. Daarmee maak je dus eigenlijk als het ware een reis met de metro. Voor de concerten bovengronds kunnen tickets worden gekocht op onze website en de optredens in de eeuwenoude kelders zijn gratis te bezoeken."