Stille tocht voor slachtoffer dodelijke steekpartij in Almelo

In Almelo wordt volgende week dinsdag een stille tocht georganiseerd ter nagedachtenis van het slachtoffer van de steekpartij, vorige week in Almelo. Dat heeft de familie in een verklaring laten weten

“Zoals iedereen kan begrijpen is de afgelopen week voor ons erg ingrijpend en emotioneel geweest. Nog steeds kunnen wij het niet bevatten dat Jarell, onze vriend, zoon, broer en oom niet meer in ons midden is. Het is allemaal erg onwerkelijk.

De familie neemt komende week afscheid en wil dat graag in alle rust en in de besloten kring van familie, vrienden en kennissen doen. De familie wil daar verder geen mededelingen over doen in de media en hoopt dat deze wens wordt gerespecteerd.”

De verklaring over de stille tocht is ondertekend door familie en vrienden van het slachtoffer.