Burgemeester van Dalfsen blikt in brief aan inwoners terug op illegaal feest: "Nog nooit ME ingezet"

Het was de eerste keer in haar loopbaan als burgemeester dat ze een beroep moest doen op de ME, en ze hoopt dat het ook de laatste keer zal zijn geweest. Dat schrijft burgemeester Erica van Lente in een brief aan de inwoners van Dalfsen. De brief volgt na de ongeregeldheden van afgelopen zaterdag in het centrum van het dorp. Een illegaal feest bij het gemeentehuis werd op last van de burgemeester, en met hulp van de ME, stilgelegd.

"Afgelopen vrijdag was ik precies drie jaar burgemeester van de gemeente Dalfsen", schrijft Van Lente. "Daarvoor was ik twee jaar burgemeester in een andere gemeente. In die vijf jaar heb ik nog nooit een noodbevel hoeven geven of de ME in hoeven zetten. Ook voor mij was het uitzonderlijk en ik hoop dat het mij in de toekomst bespaard blijft. Het is absoluut niet prettig om dit soort besluiten te nemen, maar ze waren wel nodig."

Grens van het onbetamelijke

Van Lente schrijft de brief omdat ze richting de inwoners van Dalfsen op een rijtje wil zetten wat er is gebeurd en wat haar afwegingen daarin zijn geweest.

Maar ze refereert ook aan de, soms negatieve, reacties op haar besluit. "Vooral op social media wordt duidelijk dat er veel reacties mogelijk zijn op de gang van zaken. Dat is ook prima. Ik heb gehandeld naar bevind van zaken. Sommige online reacties richten zich niet zozeer op mijn besluiten of afwegingen, maar op mijn persoon. Daarnaast zijn er mensen die de grens van het onbetamelijke overschrijden in hun online acties."

Donderdagavond 13 januari werd duidelijk dat een evenement werd aangekondigd via social media, voor zaterdagavond 17 januari, op een onbekende locatie nabij Dalfsen, voor zo'n zeshonderd mensen. Toen de gemeente besloot dit te verbieden verplaatste de festiviteiten zich richting het centrum van het dorp. Daar verzamelden zich zaterdag honderden mensen bij een optreden van zangers Henk Wijngaard en Martien Ekkelenkamp. Aan het eind van de avond liep het uit de hand en moest de ME charges uitvoeren. "De samenkomst op zaterdagavond werd een demonstratie genoemd, maar gelet op de aard van de samenkomst was hier geen sprake van: het was een illegaal evenement", aldus de burgemeester

De burgemeester gaat ook in op de vraag waarom ze zelf niet het podium beklom toen mensen geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om te vertrekken. "De situatie werd door de politie als niet-veilig beschouwd en ons was geen organisator bekend om mee te overleggen." Van Lente geeft aan dat de politie meerdere keren contact heeft gezocht met de persoon die op Facebook had opgeroepen om naar het centrum te komen. "Helaas werd de telefoon niet opgenomen."

Verbinding

In de brief aan de inwoners van Dalfsen spreekt burgemeester Van Lente de hoop uit dat corona binnenkort op zijn retour zal zijn. "Het is de kunst elkaar in de tussentijd te blijven opzoeken en niet tegenover elkaar te komen staan. Dat vergt van ons allen het nodige. Ik wens ons allen de komende tijd veel doorzettingsvermogen, tolerantie, veerkracht en bovenal een goede gezondheid toe."