Grote zorgen bij kinderartsen in Overijssel over verdwijnen kinderhartchirurgie UMCG

Kinderartsen in Overijssel zeggen grote zorgen te hebben over het besluit van minister Kuipers (Volksgezondheid) om de kinderhartchirurgie in ziekenhuis UMCG in Groningen te sluiten. Zij verwachten dat het verdwijnen van de specialistische zorg een groot effect zal hebben op de kindzorg in Oost-Nederland. Jaarlijks ondergaan zo'n 200 tot 250 inwoners van Overijssel een specialistische hartoperatie in Groningen, zegt kinderarts Rolf Berger van het UMCG.

Voormalig minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, besloot in december om de kinderhartchirurgie te concentreren in Utrecht en Rotterdam. Dat betekent dat de specialistische kinderzorg verdwijnt uit Groningen en mensen in de toekomst voor deze zorg dus alleen nog in de Randstad terechtkunnen.

De Jonges opvolger, minister Ernst Kuipers, houdt vast aan het plan. "Om de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen, is concentratie van zorg onvermijdelijk", aldus Kuipers.

Brief aan minister

Meer dan veertig kinderartsen van de vijf Overijsselse ziekenhuizen spreken in een brief aan minister Kuipers hun zorgen uit over de beslissing. Zij zeggen te vrezen voor 'verlies van specifieke expertises'. "Dat zal een groot effect hebben op de kindzorg in de regio. Dat geldt niet alleen voor de zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking, maar ook voor het voortbestaan van de complexe kindzorg in zijn geheel in deze regio."

Volgens kinderarts Rolf Berger van het UMCG heeft het besluit grote consequenties voor de zogenoemde hoog-complexe zorg in de vier noordelijke provincies, waaronder dus ook Overijssel. Exacte aantallen zijn er niet, maar Berger schat dat jaarlijks zo'n 200 tot 250 mensen uit Overijssel een hartoperatie krijgen bij het UMCG. "Dit is de regio waar nu de klappen gaan vallen", zegt de kinderarts.

Niet tegen concentratie van zorg

Berger benadrukt dat hij niet tegen het concentreren van ingewikkelde zorg in twee of drie ziekenhuizen is. "Als daardoor de kwaliteit van zorg omhoog gaat en je minder kwetsbaar bent bij personeelsuitval, dan ben ik zeker voor. Maar de minister kan niet duidelijk maken waarom Groningen moet sluiten en Rotterdam en Utrecht open mogen blijven. We presteren in Groningen nu op Europees topniveau. We hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in personeel en kwaliteit. Dat wordt nu allemaal teniet gedaan."

Anders gezegd: de kwaliteit van kindzorg is volgens Berger in de Randstad niet beter dan in Groningen. "Als Utrecht dichtgaat, dan is Rotterdam op 40 of 50 kilometer afstand. Maar als Groningen dichtgaat, is het voor sommige mensen ten minste twee uur rijden. Voor patiënten met een aangeboren hartafwijking is zo'n afstand echt niet optimaal. Heel Noord-Nederland moet straks naar het westen komen, omdat daar twee centra naast elkaar zitten."

Volgens minister Kuipers van Volksgezondheid is de geografische spreiding niet van 'doorslaggevend belang'. "Hoe ongemakkelijk dat ook is." De minister benadrukt dat een groot deel van de zorg, zoals diagnostiek, de voor- en nazorg en de controles, in de toekomst nog steeds in het Groningse ziekenhuis geboden kan worden.

Meer dan hartoperaties

De kinderhartchirurgie is bovendien veel breder dan alleen het uitvoeren van hartoperaties, benadrukt Berger. "Denk aan de acute zorg voor drenkelingen, kinderen met een bloedvergiftiging of het aansluiten van een speciale hart-longmachine waar een kinderhartchirurg voor nodig is. En in Groningen voeren we als enige Nederlandse ziekenhuis longtransplantaties bij kinderen uit. Ook dat zal straks verdwijnen."

Definitief is het besluit van minister Kuipers nog niet: zo moet de Tweede Kamer er nog over stemmen. Berger, maar ook de tientallen kinderartsen uit Overijssel, hopen dat de minister zich bedenkt. "Wij verwachten dat u onze zorgen serieus neemt en hopen dat u het ministerieel besluit terug zult draaien", schrijven de kinderartsen aan Kuipers.