Mexicaanse hoofdverdachte crystal methlab Vroomshoop ontglipte aan politie

Een Mexicaan die wordt gezien als leidinggevende 'kok' in verschillende crystal methlabs, waaronder die in Vroomshoop, ontglipte twee jaar geleden ternauwernood aan de politie. Dat blijkt uit een politierapport waar RTV Oost kennis van heeft gekregen. Nipt voordat de recherche een inval deed in zijn huurhuis, had hij zijn biezen gepakt naar thuisland Mexico.

Het gaat om de Mexicaan, bijgenaamd Gordo (dikke). Zonder zijn toestemming werd er in verschillende crystal methlabs in Nederland niet gewerkt. Volgens justitie kan hij gezien worden als een soort 'opper-kok', die andere drugslaboranten heeft opgeleid en aangestuurd. Zo gaf hij in de ogen van justitie ook leiding aan de werknemers van een verborgen lab in een Vroomshoopse sportschool.

Crystal Meth

De man zit inmiddels vast, maar twee jaar geleden kreeg de politie al een tip uit het buitenland over hem en zijn vermeende kompanen. Ze zouden een lab hebben gebouwd in Zaandam. Het drugslab, waar crystal meth en xtc werd gebrouwen, zat er inderdaad. Er lag tientallen kilo's aan eindproduct klaar om verkocht te worden. Drie mannen die er aanwezig waren, werden aangehouden. De vermeende 'opper-kok' Gordo en twee Zuid-Amerikaanse medeverdachten bleven echter buiten schot.

Een zwaar bewapend arrestatieteam trok vervolgens naar Hippolytushoef, waar de drie Zuid-Amerikanen een huis zouden huren. Maar in het huis werd niemand aangetroffen. Wel vond de politie een groot bedrag aan cash geld, een pistool en kilo's aan drugs. Op het wapen werden dna-sporen van Gordo gevonden. Het OM beschuldigt hem ervan dat hij zeker 125.000 euro heeft witgewassen.

Schilderen

Zijn advocaat ontkent dat Gordo betrokken is geweest bij het lab in Zaandam. "Hij heeft in die tijd in Nederland schoonmaakactiviteiten gedaan." Volgens de verhuurder van het huis in Hippolytushoef had hij de woning verhuurd aan drie schilders. Opvallend is dat er veel chats van Gordo en medeverdachten zijn ontcijferd, waarin gesproken wordt over 'schilderen'. Zo werd geschreven: 'de locatie is klaar om in te schilderen'. Maar daar werd volgens de opsporingsdiensten mee bedoeld dat er drugs 'gekookt' kon worden.

Vroomshoop

Nadat Gordo maar ternauwernood aan de politie wist te ontkomen, is hij toch weer vanuit Mexico teruggekeerd naar Nederland. Hij heeft daarna volgens het OM op meerdere plekken, samen met medeverdachten, verschillende methlabs laten bouwen. Er zijn drugs-'fabriekjes' ontdekt in Vroomshoop, Baak, het Zeeuwse Westdorpe en het Belgische Poppel. Er zouden ook één of meerdere methlabs ontwikkeld zijn in Duitsland. Gordo had zelfs plannen om een soort opleidingscentrum voor koks op te richten in Spanje, zo blijkt uit chats.

Gordo is gevlucht naar Spanje toen de locatie in Vroomshoop eind 2020 werd ontdekt. Vorig jaar werd hij alsnog aangehouden.