FC Twente langer door met Jans en Streuer

Het technische duo gaat daarmee na de zomer het derde seizoen in. De onderhandelingen zijn deze week afgerond. Daarmee komt er een einde aan de speculaties rondom Jans en Streuer. Streuer hield in de onderhandelingen vast aan het langer aanblijven van Jans en daar is de club nu ook mee akkoord gegaan.

Duidelijkheid

"Ik heb het goed naar mijn zin bij FC Twente”, vertelt Jan Streuer, die vanmiddag op De Oosttribune zit. “Dat er nu duidelijkheid is richting volgend jaar is goed. In deze periode ben je alweer bezig met het nieuwe seizoen en daar willen we ons goed op voorbereiden. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten.”

Ron Jans (Foto: Orange Pictures)

Stappen

“Het is mooi om het werk bij FC Twente met Jan voort te zetten”, vertelt Ron Jans. “Als je kijkt waar we anderhalf jaar geleden stonden en nu, dan hebben we flinke stappen kunnen maken. We wilden de club weer perspectief bieden en daarin zijn we tot dusver geslaagd. Ik kijk uit naar een derde seizoen.”