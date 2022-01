Expeditie Oost: Frits fietst als wethouder 25 duizend kilometer door Deventer

Brug op, brug af. Dwars door de volkswijk en dan weer met gezwinde spoed over de klinkers in de historische binnenstad. Frits Rorink fietste in 8 jaar Deventer wethouderschap 25 duizend kilometer bij elkaar. Nu neemt hij afscheid. "Ik word fietskoerier in Enschede."

Eerlijk is eerlijk, die 25 duizend kilometer fietste hij in twee bestuursperiodes niet alleen in Deventer bij elkaar. Frits Rorink: "Want ik ging ook op de fiets op werkbezoek in Zutphen, Apeldoorn of Zwolle. En Okkenbroek bijvoorbeeld. Kwestie van goed plannen."

'Wie bent u dan?'

In het Zwolse provinciehuis keken ze zelfs raar op toen Rorink een keer niet in fietspak voor een vergadering verscheen. "Ik had toen een gewoon pak met stropdas aan. Die mensen daar waren echt verbaasd en zeiden: 'wie bent u dan?'

Rorink kan er hartelijk om lachen. Zoals hij altijd enthousiast zijn tweewieler pakt en zijn werk met liefde doet. De fiets heeft hem in zijn wethouderschap geholpen. Rorink: "Ik heb de stad veel beter leren kennen op de fiets. Je maakt ook veel makkelijker contacten, stopt ergens voor een praatje. Dat doe je in de auto niet. Het is ontzettend goed geweest voor mijn netwerk."

Fiets op 1 in Deventer

Na de komende gemeenteraadsverkiezingen stopt de oer-Oldenzaler Rorink als wethouder in Deventer. Een stad waarvan hij is gaan houden. De IJssel, de historische binnenstad, Go Ahead Eagles; het is bij Rorink in zijn bloed gaan zitten. Als wethouder heeft hij ook meegewerkt aan betere fietsverbindingen in de stad. "Samen met anderen hebben we behoorlijke stappen kunnen zetten. Als het gaat om mobiliteit is de fiets prioriteit 1 aan het worden in Deventer."

Zelf kent hij er inmiddels elke straat en steeg. De fiets heeft hem daarbij ook goed geholpen als het even lastig werd als wethouder. Bij zware dossiers of moeilijke vergaderingen. "Voor een zware gemeenteraadsvergadering ging ik bijvoorbeeld twee uur trainen op de fiets. Daar kreeg ik letterlijk ruimte van in mijn hoofd, waardoor ik precies wist wat ik ging zeggen in die vergadering. Dat gaat op de fiets vanzelf. Heerlijk."

Tankenberg in plaats van IJsselbruggen

Rorink keert na de verkiezingen weer volledig terug naar Oldenzaal, waar hij samen met zijn vrouw nog steeds woont. Zijn appartement in de Deventer binnenstad zegt hij op. Hij zal dan weer vaker zijn geliefde Tankenberg kunnen beklimmen. In Deventer moest hij het met de IJsselbruggen doen voor een klimmetje. "En dat is toch wel een groot verschil. In de omgeving van Oldenzaal kun je veel meer klimmeters maken."

In Enschede gaat hij aan de slag als fietskoerier. Een vak dat hij tussen neus en lippen door in Deventer ook al vrijwillig beoefende. "Hier is de liefde voor het pakjes bezorgen ontstaan. Dat contact met de mensen vind ik prachtig."

Maar een deeltijdbaan ergens als wethouders of interim-burgemeester sluit hij ook niet uit. Het onderwijs blijft ook lokken. "Maar het moet goed voelen in de buik. Ik ga de laatste jaren van mijn werkzame leven alleen nog maar echt leuk werk doen."