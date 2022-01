Asielzoekers in Enschede krijgen hun persoonlijke spullen dankzij vrijwilligers

De spullen konden tijdens de verhuizing vanuit Nijmegen niet mee, omdat de asielzoekers maximaal twintig kilo aan bagage mee mochten nemen. Anders zouden de bussen van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) overvol raken.

'We zijn heel dankbaar'

Dankzij een groep Nijmeegse vrijwilligers konden de koffers en fietsen vandaag alsnog naar Enschede gebracht worden. "Als het COA het niet kan, doen wij het maar, dachten we", reageert initiatiefnemer Ronnie van Vugt. Hij regelde een grote vrachtwagen en zag vandaag enkel blije gezichten.

Farid, één van de bewoners van de noodopvang in Enschede, zegt erg blij te zijn met de spullen. "Toen we een maand geleden hoorden dat we gingen verhuizen werden deze spullen ergens opgeslagen. Ze konden niet mee. We zijn daarom erg dankbaar dat iedereen zich ingezet heeft om onze kleding en andere spullen hier alsnog te krijgen."

Teenslippers

Wie nu de noodopvang betreedt, ziet asielzoekers op teenslippers rondlopen. "In onze koffers zit ook veel warme kleding", zegt Farid. "Dat kunnen we nu goed gebruiken. We zijn er heel erg blij mee."

Van Vugt neemt er om die reden graag een dag van zijn werk vrij voor. "Het is heel mooi om te zien hoe blij ze zijn om de spullen te ontvangen. Als we ze niet zouden brengen, zouden ze vernietigd worden of naar de kringloopwinkel gaan. Dat is toch zonde, als ze ze hier goed kunnen gebruiken?"

Voldoende kleding

Henk Veldhuis, locatiemanager van de noodopvang in Enschede, moest vanochtend snel schakelen. "We kregen ineens te horen dat er een vrachtwagen zou komen. We kunnen hier niet allerlei spullen kwijt, want de bunker ligt hier al helemaal vol. Maar het bleek te gaan om persoonlijke spullen, dus dat konden we wel regelen."

Omdat de bunker dus al vol ligt, roept Veldhuis op om niet meer kleding of andere spullen te doneren. "Hoe goed het ook bedoeld is, we hebben er geen plek voor. De bewoners hebben inmiddels voldoende. Ook spullen zoals stoelen, banken en tafels kunnen we niet kwijt. Mocht je toch kleding willen doneren, breng het dan naar de kledingbank."