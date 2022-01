Huurprijzen in Overijssel stijgen harder dan landelijk gemiddelde

De huurprijzen in Overijssel zijn in het afgelopen kwartaal met gemiddeld tien procent gestegen. Dat meldt Pararius. De stijging in Overijssel ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van vijf procent.

In Enschede steeg de gemiddelde huurprijs per vierkante meter met 12,6 procent, in Deventer 10,2 procent. In Friesland en Drenthe stegen de huurprijzen het hardst met respectievelijk 17,2 en 16,1 procent.

De gemiddelde huurprijs in Nederland bedraagt momenteel 17,02 euro per vierkante meter. In Deventer ligt de huurprijs op 11,84 euro per vierkante meter. Enschede heeft een iets hogere huurprijs: 11,92 euro. Zwolle is het duurst met een vierkante meterprijs van 13,38 euro. Omdat Zwolle voor het eerst in het overzicht is opgenomen, is er geen vergelijking met eerdere kwartalen.