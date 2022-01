Loeiende sirenes, kinderen in de boeien en gele hesjes: Rijssense leerlingen worden opgeleid tot politiekids

Het is een project van de gemeente, school en politie. In zestien weken worden de leerlingen buiten schooltijd opgeleid tot 'senior politiekids'. Hun fitheid wordt aangepakt, ze mogen een kijkje nemen in een échte politiecel en ze leren bonnen uitschrijven.

Bewustwording

Burgemeester Arco Hofland legt uit dat het project bijdraagt aan de bewustwording van kinderen. "Het is belangrijk dat je al laat zien wat het politiewerk inhoudt. Jongeren krijgen zo vertrouwen in de politie."

Sil doet mee aan het project en weet heel goed wat er allemaal bij komt kijken als politieagent. "Ik kijk best vaak filmpjes over de politie. Om te zien welk werk ze doen. Dat is ook de reden waarom ik me voor politiekids heb opgegeven", vertelt hij.

Leerlingen in de boeien geslagen (Foto: RTV Oost)

Zware kluif

Maar een opleiding van zestien weken, dat klinkt niet als een peulenschilletje. "Ik denk dat het wel zwaar wordt, maar het lukt wel', verwacht Suze. "Ik vind het heel stoer en het lijkt me leuk. Daarom doe ik mee."

In het kader van de politiekidstraining krijgen de deelnemers lessen in beweging, fysieke en mentale weerbaarheid én ze mogen met de politie mee op stap. En vooral in dat laatste heeft Nick zin. "Heel erg veel. Het lijkt me heel leuk."

Diploma

Als de deelnemers de trainingen goed doorstaan, krijgen zij over zestien weken hun diploma en dragen ze de titel 'senior politiekid'.