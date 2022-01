CNV vraagt provincie om in te grijpen bij busproblemen, torenhoge boete dreigt voor Keolis

In een brief aan Keolis schrijven de provincies Overijssel en Gelderland dat de problemen 'op dit moment onvoldoende zijn opgelost' en dat ze daarom voornemens zijn Keolis een boete op te leggen, van 5000 euro per bus. Met 259 bussen kan dat dus oplopen tot bijna 1,3 miljoen euro.

De provincies noemen in de brief onder meer het hoge ziekteverzuim als gevolg van de problemen, en ze hekelen de imagoschade van het openbaar vervoer. Berichten over de busproblemen zorgen er volgens de provincies voor dat het OV minder aantrekkelijk wordt 'als manier om te reizen'.

De provincies willen met hun boete voorkomen dat een nieuwe vervoerder met de busproblemen wordt opgezadeld. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure over het vervoer in de regio IJssel-Vecht (Noord- en West-Overijssel en de Veluwe), en in april nemen de provincies daarover een besluit.

Sinds Keolis de elektrische bussen in december 2020 in gebruik nam, zijn er problemen. Problemen met de accu's en het laden daarvan; met de verwarming die het niet doet; en met stuurkolommen waar van alles mis mee is. Ook tocht het in de bussen, zijn er storingen met de deuren en hapert incheckapparatuur. Door die problemen vallen er al een jaar lang geregeld ritten uit.

Oproep CNV

Vanwege de aanhoudende problemen, vraagt vakbond CNV de provincie om een 'time-out' in te stellen voor de bussen, waarbij de elektrische bussen tijdelijk van de weg worden gehaald om ze in orde te maken.

Volgens de vakbond moet de provincie zich daarnaast herbezinnen op de vraag of 'dit de bussen zijn die nog veertien jaar mee moeten gaan', zoals de bedoeling is. "Wij hebben niet het vertrouwen dat deze bussen dat gaan redden", zegt De Ridder, na overleggen met Keolis, BYD en chauffeurs.

Dieselbussen

Als het aan CNV ligt, worden de elektrische bussen tijdelijk van de weg gehaald, met als doel ze in orde te maken voor ze weer terug de weg op gaan. In de tussentijd zouden dan dieselbussen ingezet kunnen worden, stelt De Ridder.

Dat zou tegen de duurzaamheidsambities van Overijssel ingaan, maar dat is dan maar zo: "Wij zijn ook voor duurzaamheid, maar misschien moet je daarvoor meer tijd nemen?", vraagt De Ridder zich hardop af. "Je kunt als opdrachtgever (de provincie, red.) goede sier willen maken met duurzaamheid, maar als het zo gaat als nu, is een pas op de plaats misschien beter. Een time-out zou de fabrikant wat meer lucht geven."

Fabrikant van de bussen is het Chinese BYD. Dat bedrijf is ook verantwoordelijk voor de technische staat van de bussen. Om de problemen te verhelpen werden alle bussen vorig jaar al eens aangepakt in een speciale reparatiestaat, maar zonder succes. Vorige week donderdag leverde BYD twee bussen zelfs opnieuw op; bussen waarvan de grootste problemen verholpen moesten zijn. Maar ze werden door Keolis afgekeurd.

Als het aan CNV ligt vraagt de provincie dan ook meteen aan een onafhankelijk technisch bureau om de bussen te beoordelen. "Dat moet antwoord geven op de vraag: valt dit op te lossen op korte termijn, zijn de bussen überhaupt deugdelijk, en gaan ze het redden om nog veertien jaar mee te gaan."

Een van de 'probleembussen' van Keolis (Foto: ANP/Herman Engbers)

Het vertrouwen onder de chauffeurs daarin is inmiddels tot onder het nulpunt gedaald, concludeert De Ridder na een bijeenkomst met leden. "Geloof dat de problemen kunnen worden opgelost, dat hebben ze niet meer", zegt De Ridder. "En het geduld is ook op. Ik hoop daarom echt dat de provincie zich er nu mee gaat bemoeien."

In het honderd lopen

Dat ondanks alle problemen het aantal uitgevallen ritten nog mee lijkt te vallen, heeft volgens De Ridder maar twee oorzaken: de uitgeklede dienstregeling vanwege corona, en de creativiteit van chauffeurs - die eigenhandig met bussen ruilen, om zoveel mogelijk ritten te kunnen uitrijden. "Met een gewone dienstregeling, zou het volledig in het honderd lopen", zegt De Ridder.

Morgen praat de provinciale politiek over de problemen met de bussen. Meerdere partijen hebben het provinciebestuur daarover om opheldering gevraagd.