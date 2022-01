Ron Jans ziet geen favoriet in 'mooiste affiche van deze bekerronde' tegen AZ

FC Twente neemt het morgen in de achtste finales van de KNVB Beker op tegen AZ. Opnieuw een zware tegenstander, want in de vorige ronde won Twente al van Feyenoord. Trainer Ron Jans blikt vooruit op het treffen met de Alkmaarders.

"Het is een bekertoernooi en je gaat door of je ligt eruit. In de competitie heb je 34 wedstrijden en dan kun je wel eens een keer een misstap veroorloven en in de beker niet. Ik denk dat het het mooiste affiche is van deze bekerronde. Er zijn er nog 16 over en na donderdag 8 en dan gaat het steeds meer prikkelen."

Fifty-fifty

Na Feyenoord kwam AZ dus uit de koker bij de loting: "We hebben niet de makkelijkste weg gekregen. Tegen Feyenoord is het op wonderbaarlijke wijze gelukt, dus waarom morgen niet?", is de trainer optimistisch. Hij ziet AZ, dat al acht duels ongeslagen is, dan ook niet als favoriet: "In mijn ogen niet. Ik vind het wel een hele goede ploeg, maar ik schat het echt op het bekende fifty-fifty", zegt Jans.

Cerny, Pröpper en Sadilek

De oefenmeester heeft weer de beschikking over Vaclav Cerny na een coronabesmetting. Robin Pröpper viel afgelopen zaterdag uit, maar zijn blessure bleek mee te vallen en hij is er ook gewoon bij. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Michal Sadilek. Twente gaat in beroep tegen zijn schorsing en in afwachting daarvan mag de middenvelder hoogstwaarschijnlijk morgenavond meedoen. Ramiz Zerrouki (Afrika Cup), Wout Brama (niet fit) en langer geblesseerden Jody Lukoki, Kik Pierie zijn er nog niet bij.