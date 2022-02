Paul Kuiper (80) houdt met gedichten zijn 25 jaar geleden vermoorde dochter Maaike levend

Ieder jaar op 6 februari - de dag dat een gokverslaafde buurman abrupt een einde maakte aan het leven van de nog maar 24 jaar oude Maaike - laat Paul Kuiper een gedicht afdrukken in de regiokrant Dagblad Tubantia en de landelijke ochtendkrant Trouw. "De eerste keer was het één regel. Soms zijn het er twee, soms vier, soms zestien en dan weer doe ik het in sonnet-vorm."

Zijn 25ste gedicht voor zijn vermoorde dochter heeft hij intussen ingeleverd. Zodat het maandagochtend kan worden gepubliceerd. Maar de primeur heeft hij voor dit jaar gereserveerd voor de lokale kunststichting HeArtpool. De vorige 24 gedichten staan al een tijdje op 12 sokkels, in de buurt van de Lambertusbasiliek in de Hengelose binnenstad. Het 25ste wordt morgenochtend onthuld, in het bijzijn van vader Paul (80) en moeder Ina (76).

De gedichten van Paul Kuiper staan op sokkels bij de Lambertusbasiliek in Hengelo (Foto: RTV Oost)

'Carnavalsmoord'

De 'carnavalsmoord' werd het misdrijf destijds al snel in de media genoemd. Omdat het zich afspeelde ten tijde van het 'feest der zotten'. Maaike zou die avond samen met leerlingen en leerkrachten carnaval vieren op de school waar ze destijds stage liep. Maar toen de immer punctuele Maaike niet om half acht op de afgesproken verzamelplek kwam opdagen, hadden haar collega's er meteen al geen goed gevoel over.

"Ze hebben werkelijk alles gedaan om ons te waarschuwen, maar dat lukte pas aan het eind van de avond", blikt Paul Kuiper terug. "Ina was al naar bed. Ik ben samen met drie collega's van Maaike een kijkje gaan nemen in haar appartement. Bij binnenkomst dwarrelden haar drie katten om ons heen. Ik deed in de woonkamer het licht aan en daar lag ze: op de bank, voorover op haar buik. Met raffia-touw om haar handen en voeten. En met tape rond haar mond. Ik ben meteen doorgelopen naar de telefoon en heb de politie gebeld. Via 06-11 ging dat toen nog. 'Ik denk dat mijn dochter is vermoord', zei ik."

Clown Pierrot

Bizar detail: Maaike was al verkleed, klaar om carnaval te vieren. Vader Paul: "Liefst 24 jaar lang meende ik dat ze was verkleed als de clown Pierrot. Maar een van Maaikes collega's die die avond met mij met dat appartement was binnengegaan - met alle drie hebben we tot op de dag van vandaag contact - zei vorig jaar ineens: 'Jij zegt steeds dat ze was verkleed als Pierrot, maar we hadden die avond de kleren aan van de Raad van Elf'."

Roes

Paul en Ina leefden die eerste weken in een roes. Ze hadden geen idee in welke hoek ze de dader moesten zoeken. "Omdat de politie er rekening mee hield dat die mogelijk uit Maaikes kennissenkring afkomstig was, ga je gissen. En kom je op een gegeven moment zelfs tot de conclusie: dan moet die het wel hebben gedaan. Iets waar je je achteraf voor schaamt."

Maaike Kuiper (Foto: RTV Oost)

Moeder Ina: "Je denkt uiteraard dat je je dochter kent. Maaike was een heel keurig meisje. Had geen rare vrienden. Maar je gaat dan toch ineens twijfelen. Zou ze zich dan toch ergens in hebben begeven?"

Geld als motief

Maar de werkelijkheid was vele malen weerbarstiger. Het motief voor de moord: geld. Welgeteld 200 gulden.

"Geld was iets waar we geen moment rekening mee hebben gehouden", zegt moeder Ina. "Zeker niet bij een studente. Daar valt doorgaans niets te halen."

Toch was het de dader puur om cash te doen. Moeder Ina: "We hoorden later dat zijn vrouw een reisje had geboekt naar zijn vaderland Marokko. Daarvoor moest hij een aanbetaling doen van 200 gulden. Maar omdat hij alle geld had vergokt, dreigde hij in de problemen te komen. Hij had dat geld per se die dag nodig. Waarop hij aanbelde bij Maaike."

Paul Kuiper: "Ze had hem met een smoes de deur kunnen weigeren, maar ze liet hem binnen. Typisch Maaike."

De dader wist onder bedreiging van een mes Maaike haar bankpas en pincode afhandig te maken. Paul Kuiper: "Hij had dus daarna kunnen vertrekken. Maar ja, dan zou Maaike de volgende dag een verhaal hebben. Waarop hij haar op gruwelijke wijze heeft vermoord."

Blufpoker?

De moordenaar, die een trappenhuis verderop woonde, viel binnen twee weken door de mand. "Op de bankafschriften kon de politie zien dat er geld van Maaikes rekening was gepind. In de media dook toen het bericht op dat de dader tijdens het pinnen mogelijk was gefilmd. We vermoeden nog altijd dat de politie blufpoker speelde. Om de dader uit de tent te lokken. Hoe dan ook, de buurman hapte toe. Hij vertelde zijn vrouw dat hij Maaikes pinpasje had gevonden en daarmee geld had opgenomen. Zijn vrouw zei dat hij dit dan tegen de politie moest vertellen. Nadat hij zich aan het politiebureau had gemeld, werd hij meteen aangehouden en legde al snel een bekentenis af."

De flat aan de Theresiastraat in Hengelo waar Maaike en haar de uiteindelijke dader woonden (Foto: RTV Oost)

De rechtszaken hebben ze nooit bijgewoond. Daarbij speelde mee dat de noodzaak voor hen ontbrak. Via de recherche hadden ze namelijk antwoorden hadden gekregen op al hun vragen. Moeder Ina: "Het had ook gekund dat we met vragen waren blijven zitten. Zoals je dat ook wel eens hoort bij vermissingen. Dat lijkt me verschrikkelijk."

"We zijn ontzettend goed begeleid. Hebben nog steeds contact met enkele rechercheurs uit het team", zegt Paul.

Dader vol zelfbeklag

Achteraf hoorden ze dat de dader tijdens het strafproces vol zelfbeklag zat. Paul: "Hij schijnt tijdens de rechtszaak te hebben gezegd dat zijn leven na de moord toch wel heel erg was veranderd. Ja, ajuu...!"

In het Pieter Baan Centrum werd een psychische stoornis vastgesteld. Moeder Ina lacht cynisch als ze de diagnose benoemt: "Hij had een gepantserd gevoelsleven kwam daaruit. Tja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen..."

"Ja, in zijn geboorteland was hij een prinsje. Ik-wilde-hem-niet-zien", benadrukt Paul. "Want stel je voor dat je hem later tegen zou komen. Dat zou niet goed zijn voor mij, maar ook niet voor hem. Ik wilde niet weten wie hij was. Weten precies wat er gebeurd is. Waarom hij het heeft gedaan. Daar hoef ik me verder geen zorgen over te maken. Er is is recht gesproken, er is Maaike uiteindelijk recht gedaan."

Het gedenkhoekje dat de ouders thuis voor Maaike hebben ingericht. (Foto: RTV Oost)

Respectvol

De dader kreeg 18 jaar cel, waarna in hoger beroep dezelfde straf werd opgelegd. "Een klein, maar mooi detail", vertelt Paul Kuiper. "De rechtbank doet meestal over twee weken uitspraak. Dat zou precies op Maaikes verjaardag zijn. Vandaar dat de rechtbank al na een week uitspraak deed. Dat een rechtbank rekening houdt met zulke gevoeligheden, daar spreekt wat ons betreft waardering en respect uit."

Na 12 jaar werd de veroordeelde moordenaar weer op vrije voeten gesteld. Hij was ooit met een Marokkaans voetbalteam naar Nederland gekomen en was hier ondergedoken in de illegaliteit. Na zijn detentie werd hij als ongewenst vreemdeling ons land uitgezet. Vader Paul: "Ik ken zijn voor- en achternaam, maar heb die tot op de dag van vandaag nooit genoemd. Dat verdient hij niet."

Einde carrière

Paul was jarenlang schoolmeester. En heeft dat ook na de moord op Maaike nog wel geprobeerd, op therapeutische basis. Maar het bleek niet te werken. "Er gebeuren altijd dingen in de klas. En dan steek je even je vinger of zo op en dan is het over. Maar als er wat gebeurde, zag ik het gebeuren, ging ik naar buiten staan kijken en deed niets. Ik ben de klas uitgegaan, naar de directeur gestapt en zei: 'Ik kan het niet meer. Ik wil het ook niet meer. Het is niet goed voor mij, niet goed voor de kinderen, niet goed voor de school. Ik stop ermee."

A-typisch

Maaike was toch een wat a-typische persoonlijkheid. Trok haar eigen plan en liet zich niet van de wijs brengen door hoe anderen daarover dachten. Ze kon genieten van Simon and Garfunkel, voor veel van Maaikes generatiegenoten toch oubollige muziek. Zong in een jongerenkoor en deed vrijwilligerswerk voor een activiteitenclub voor jongeren met een beperking. Koos met haar VWO-diploma op zak voor het het basisonderwijs, in navolging van haar ouders. Toen een docent haar daar met het nodige dedain ooit op aansprak, riposteerde ze eigenzinnig met: 'Maar u zou toch ook willen dat uw eigen kinderen gedegen onderwijs krijgen?'

Maaike speelde doedelzak in de Concord Pipe Band uit Hengelo (Foto: RTV Oost)

En - hoewel ze daar nooit is geweest - ze koesterde een voorliefde voor Schotland en de muziek uit de highlands. Speelde doedelzak in de Concord Pipe Band. Het waren een trommelaar en enkele pipers die haar naar haar laatste rustplaats begeleidden.

Dierbare herinneringen

Paul en Ina koesteren de herinneringen aan hun dochter. Nadat beiden jarenlang in het basisonderwijs werkten, genieten ze van hun pensioen en vooral hun drie andere kinderen en kleinkinderen.

Paul Kuiper: "Als ik aan Maaike denk, word ik altijd heel blij. Negen van de tien mensen herinneren zich vooral haar lach. Ze kon zo vreselijk goed lachen. We missen haar al 25 jaar. Maar de 24 jaren dat ze wél heeft geleefd, waren absoluut de moeite waard. Iemand heeft weleens gevraagd: als je vooraf had geweten dat dit zou gebeuren, had je dan liever gehad dat ze er niet was geweest? Nee, zeker niet! Want dan hadden we die 24 jaar gemist. En had Maaike ook heel veel gemist. Want ze heeft ook veel betekend, voor veel mensen. Haar leven was de moeite waard."

Moeder Ina: "Al is dat wel een heel proces geweest. Jarenlang zaten we in een neerwaartse spiraal. Totdat je beseft: de situatie is zoals die is en daar moeten we het mee doen. Maaike had ook een leven vol teleurstellingen kunnen leiden. En dan waren dát de herinneringen die we aan haar hadden gehad." Paul:

Gedenken

Twee keer per jaar gedenken ze hun dochter. Op haar verjaardag op 26 september. "Al noemen we dat niet haar verjaardag - ze verjaart immers niet meer - maar haar geboortedag." En op 6 februari: de dag dat ze met veel geweld om het leven werd gebracht. Dan is het in Huize Kuiper vaak een komen en gaan van familie en vrienden van Maaike. Een dag waarop herinneringen worden opgehaald. Waarbij de lach overheerst aan die jonge studente die met haar lach zoveel mensen wist te motiveren.

Elk jaar schrijft Paul Kuiper een gedicht (Foto: RTV Oost)



"Dat ze net als ons in het onderwijs belandde, heeft ze helemaal zelf voor gekozen. We hoorden later een mooi verhaal dat ze ooit een moeilijke klas kreeg, maar dat iedereen stil werd toen ze alleen nog maar op haar stoel voor de groep ging zitten. Nou, dat is mij nooit gelukt", lacht Paul. "Ze was een absoluut natuurtalent."

Creatieve duizendpoot

Net zoals de ouders pas na haar dood hoorden dat de creatieve duizendpoot Maaike gedichten schreef. "We wisten dat ze goed kon tekenen en dat ze muzikaal was. Maar toen we een paar dagen na haar dood met haar vriendinnen rond de tafel zaten, vertelden zij tot onze verrassing dat Maaike gedichten schreef. Die bewaarde ze in schriftjes. Die hebben we teruggevonden in de kist waarin haar doedelzak zat."

Maaikes vriendinnen hebben die gedichten gebundeld. Als literaire aubade aan zijn vermoorde dochter schrijft Paul nu ieder jaar een gedicht. "In totaal 25 nu. En na dit jaar? Ik ga hier gewoon mee door hoor. Nee, niet als rouwverwerking. Dat vind ik een vreselijk woord. Afval kun je verwerken en dan is dat er niet meer. En rouwen is een werkwoord. Maar ik doe dit vooral om Maaike te herdenken. Ik weet dat het in dit verband dubbelzinnig klinkt, maar dit is mijn manier om Maaike levend te houden." Lacht: "Pas als mensen geen gedicht voor Maaike meer van mij zien opduiken, dan weten ze dat er met mij wat aan de hand is."