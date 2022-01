Kinderboekenschrijfster blij dat boek dat door school wordt uitgeleend nu ook inkomsten oplevert

Als schrijver of illustrator van kinderboeken veel inkomsten mislopen door de schoolbieb. Dat ironisch, maar gebeurt al jaren. De succesvolle kinderboekenschrijfster Annet Jacobs uit Deventer ondervindt het zelf. Hoewel ze meerdere goed gelezen titels op haar naam heeft staan, kan ze niet rondkomen van het schrijversbestaan alleen. Maar er zijn financieel betere tijden op komst, nu er overeenstemming is over de vergoeding van boeken die worden uitgeleend op scholen.

Van Annet Jacobs boek De Tik Tok Challenge is inmiddels de vijfde druk in omloop. En ze heeft meer titels die goed verkopen en vaak worden uitgeleend. Toch kan ze niet rondkomen van enkel het schrijversbestaan.

Andere baantjes

Voor voldoende inkomsten werkte ze jarenlang bij een deurwaarderskantoor. Aan het begin van dit jaar ruilde ze deze 'bijbaan' in voor een baan als rouwwagenchauffeur. Ze is blij dat er een oplossing in de maak is, maar rekent zich niet rijk. "Er moet nog heel veel worden geregeld voor de eerste centen zijn overgemaakt."

Hoe zat het ook alweer? Schrijvers, illustrators en uitgevers krijgen geld voor elke keer dat een boek wordt uitgeleend door de bibliotheek. Tot een paar jaar geleden konden Annet en haar collega's daar een leuk bedrag aan verdienen.

4,6 miljoen euro

Vanaf 2017 faalde het systeem, omdat er geen vergoeding hoefde te worden betaald voor kinderboeken die worden uitgeleend door de bieb op school. In de periode van 2017 en 2019 liepen schrijvers en andere makers van kinderboeken hierdoor 4,6 miljoen euro aan inkomsten mis.

Stichting Lezen ondersteunde in juli 2021 de oproep van kinderboekenschrijvers voor een eerlijker systeem en drong daar bij demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op aan. De minister ging met de oproep aan de slag en nu ligt er een oplossing waar onder anderen Jacobs zich goed kan vinden.

De belangrijkste onderdelen van deze oplossing zijn:

Leerlingen kunnen boeken uit de bibliotheek op school/schoolbibliotheek mee naar huis nemen. Dat stimuleert het lezen;

Voor alle uitleningen uit schoolbibliotheken, ongeacht de vorm, ontvangen de rechthebbenden een uitleenvergoeding;

De uitleenvergoeding wordt afgedragen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zonder tussenkomst van de schoolbibliotheken die de uitleningen verrichten;

De nieuwe structuur leidt niet tot administratieve verplichtingen voor scholen en bibliotheken.

"Dit is goed nieuws", zegt Annet Jacobs. "We lopen al jaren inkomsten mis. Daar komt nu een einde aan. Misschien zijn we al die jaren wel te braaf geweest en hadden we eerder aan de bel moeten trekken."