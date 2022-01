Weerstand tegen enorme windturbines in regio Hengelo: "Zijn flinke jongens"

Ruim veertig belanghebbenden zullen inspreken. "We hebben de indruk dat het heel erg leeft, als je mensen er maar goed op wijst", zegt actievoerder Henk Dassen. Hij is lid van de groep Geen Turbines in Twickel, Hengelo en Borne. "Men moet zich goed realiseren wat het voor de leefomgeving betekent." Bij knooppunt Buren wil het duurzame initiatief 'Wind voor Buren' twee 230 meter hoge windturbines plaatsen. De gemeente Hengelo heeft in Woolde en op landgoed Twickel zoeklocaties aangewezen voor de plaatsing van twee 250 meter hoge windturbines.

Actievoerders over de mogelijke komst van de windturbines:

En die turbines zijn dus groot. Twee keer zo hoog als de windmolens langs de A1 bij Deventer. "Flinke jongens", aldus Dassen. Daarnaast is volgens hem nog onvoldoende onderzocht wat de gezondheidsgevolgen voor direct omwonenden zijn. "Als nou duidelijk was dat het meeviel, dan kun je ze nog ergens neerzetten. Maar het is juist onduidelijk. De afstand tussen bewoning en turbine is heel belangrijk en die afstandsnormen zijn er nog niet".

Afstandsnormen

Het nieuwe kabinet heeft vastgesteld dat er heldere afspraken moeten komen wat betreft de afstand tussen woningen en windturbines. "En dan moet je dus niet als Hengelose gemeenteraad op de kortst mogelijke termijn beslissingen nemen die niet goed onderbouwd zijn en waarvan de consequenties niet te overzien zijn", besluit Dassen.

Volgens wethouder Bruggink is dat ook niet het geval. "Toen we dit stuk richting de raad brachten, was er nog geen nieuwe kabinet. Ik vind dat die normen er moeten zijn, voordat we beslissingen nemen."

Energiedoelstellingen

Nederland kan niet om de wereldwijde energiedoelstellingen heen. Die zijn in december 2015 gebundeld in de Klimaatakkoorden van Parijs. Het Rijk heeft de opdracht neergelegd bij de gemeenten. In 2030 wil Hengelo veertig procent van het energiegebruik opgewekt hebben uit duurzame bronnen zoals wind en zon. En dat lukt niet zomaar.

"Sommige mensen zeggen: we willen sowieso geen windturbines. Dat is niet de goede insteek. Als Hengelo moeten we ook ons steentje bijdragen", zegt verantwoordelijk wethouder Claudio Bruggink. Maar hij wijst erop dat de komst van de mega-molens nog alles behalve zeker is. "Ik snap de zorgen wel. Want stel dat die windturbines bijvoorbeeld veel lawaai maken. Dat gaan we allemaal nog onderzoeken. Zo ver zijn we nog niet. Maar we moeten als gemeenteraad een gefundeerd besluit nemen, en niet op basis van zorgen."

Op 9 februari wordt tijdens de raadsvergadering uiteindelijk besloten of er met deze locaties wordt doorgegaan. Actievoerder Diederik Neeb heeft vertrouwen in een goede uitkomst. "Ik verwacht dat raadsleden inzien dat dit niet het juiste moment is om daar een keuze in te maken."