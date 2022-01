'Deventenaar werkte in crystal meth-bende van Ferry Bouman-wannabe'

Een kwetsbare man uit Deventer was "een waardevolle kracht" bij een landelijk opererende drugsbende, die onder leiding stond van een 'Ferry Bouman-wannabe'. Dat stelde het OM vandaag bij het strafproces tegen de groep verdachten, die verschillende drugslabs zou hebben bestierd. In twee van de labs werd de zeer verslavende drug crystal meth gemaakt, ook wel 'ice' genoemd.

De 'Ferry Bouman' van de vermeende organisatie, de voorman, was volgens justitie de Gelderse Frankie. Hij noemde zichzelf Mr. Ferry. "Naar drugsbaas Ferry Bouman uit de Netflix-serie Undercover. De naam die Frankie heeft gekozen, tekent zijn ambitie." Tegen de verdachten zijn vandaag straffen geëist, oplopend tot 9 jaar cel.

Ice

In de labs waar ice door verdachten 'ice' werd geproduceerd, werd volgens het OM gebruik gemaakt van een Mexicaanse kok, die op het gekraakte berichtenprogramma Encrochat bekend stond als 'Serial Rhino'. Uit verschillende chats, die verstuurd zijn binnen de vermeende criminele organisatie, kun je opmaken dat Serial Rhino de kunst van het maken van ice moest overbrengen op verschillende leden.

We doen 5000 per week, we kunnen het bijna niet kwijt Verdachte op Encrochat

De Deventer verdachte zou ook in de potten hebben staan roeren in een drugslab, zegt een getuige. "Ik heb a-olie met hem gemaakt." (basisolie voor drug speed, red.) Maar hij geeft zelf aan 'slechts' schoonmaakwerkzaamheden te hebben verricht. "Emmers uitsoppen en zo, die stonken echt ontzettend!"

Het zou ook kunnen verklaren waarom er dna van hem aan de binnenkant van een gelaatsmasker is gevonden door forensisch experts..

Van waarde voor Ferry

Verder zou de Deventenaar betrokken zijn bij een methlab in het Zeeuwse plaatsje Sluis. Het OM zegt dat te kunnen bewijzen aan de hand van onder meer telefoongegevens. Daarnaast stond de auto van de Deventenaar er geparkeerd. De man zegt zelf niet betrokken te zijn bij productie in dat lab.

Van een ondergeschikte rol van de Deventenaar wil de openbaar aanklager niets weten. "Zo zegt Mr. Ferry over hem; hij is van grote waarde voor mij." Daarnaast heeft hij volgens de officier van justitie gechat op Encrochat: "Hij heeft het over de verkoop van ice en dat 'ie meerdere blokken heeft. Hij is op zoek naar kopers." De aanklager stelt dat er door anderen wellicht soms laatdunkend wordt gedaan over de Deventenaar, "Maar hij was een waardevolle kracht, hij doet alles wat ik zeg."

De Deventer verdachte heeft last van een aangeboren syndroom, waardoor hij zichzelf erg lastig kan uitdrukken. Ook begrijpt hij niet alles dat gezegd wordt. Maar dat het OM een account aan hem toeschrijft op Encrochat, klopt volgens hem niet. De gebruiker van het account 'Crocodile Bar' is hij niet, zegt hij: "Ik kreeg alleen wel eens zo'n Encrochat- telefoon mee, als ik een ritje moest doen om spullen te vervoeren."

Wij leveren 2000 kilo Verdachte op Encrochat

Meerdere labs

De drugsorganisatie van Mr. Ferry heeft volgens justitie drugslabs gehad in Veeningen (net over de provinciegrens bij IJhorst), het Zeeuwse Sluis en Haaften, Apeldoorn en Overasselt in Gelderland. Verder hadden ze her en der nog druggerelateerde goederen opgeslagen. Zo stonden er in Deventer jerrycans met chemicaliën en pasta waar je de drug speed van kan maken.

Als bewijs zijn er observaties, camerabeelden, opgenomen gesprekken, onderschepte chats en dna-sporen in de verschillende labs. Ook zijn enkele verdachten aangehouden, terwijl ze onderweg waren met allerlei spullen uit een drugslab. In het huis van één van de verdachten werd een pistool met munitie gevonden. Een opvallende vondst, want er zijn ook chats opgedoken dat 'ze wapens moesten hebben om op de politie te kunnen schieten bij ontdekking'.

Grote productie

Met het geld dat de groepering verdiende, werden dure auto's en luxegoederen gekocht, zegt het OM. Zo kocht één van de verdachten een duur horloge. Ook werden vakanties contant betaald, waaronder naar Turkije en Mexico. De verdiensten en productie waren dan ook groot, zou je kunnen afleiden uit onderschepte berichten. 'We kunnen hier een half miljoen mee pakken' en 'Wij leveren 2000 kilo' en 'We hebben nu een plekje waar we 5000 per week doen, we kunnen het bijna niet kwijt'.

Vandaag stonden vier verdachten terecht, waaronder de Deventenaar. Ook stonden de vermeende Mr. Ferry, zijn zoon en een veronderstelde laborant voor de rechtbank.

Het OM heeft tegen hen celstraffen geëist, oplopend tot 9 jaar gevangenisstraf. De officier van justitie wil de Deventenaar graag 2 jaar de cel in. "We houden rekening met zijn verstandelijke beperking." In een ander strafproces wil justitie ook nog de criminele winsten afpakken.

Donderdag kan de verdediging van het viertal hun pleidooi voordragen. De rechtbank zal over enkele weken vonnis vellen.