Kamerlid Hilde Palland over bedreigingen van raadsleden: "De bijl aan de wortel van onze democratie"

Bedreigingen aan het adres van gemeenteraadsleden; uit onderzoek van de NOS bleek dat ook in Overijssel zo'n vijftien procent van de raadsleden er wel eens mee te maken heeft gehad. CDA-Kamerlid Hilde Pallland uit Kampen heeft met haar partijgenoot Inge van Dijk Kamervragen gesteld over deze bedreigingen. Ze willen onder meer weten hoe de minister intimidatie en bedreiging van raadsleden tegen denkt te gaan.

De bedreigingen aan het adres van raadsleden worden vaak digitaal gedaan, maar soms worden raadsleden ook gewoon op straat benaderd door mensen met dreigende teksten.

Dat moet stoppen, vindt Palland. "Die mensen zetten zich in voor de publieke zaak, doen dat vaak naast hun normale baan en er gaat veel vrije tijd in zitten." Landelijk gezien is het aantal bedreigingen aan het adres van raadsleden de laatste tien jaar verdrievoudigd. "Het gaat de verkeerde kant op. Het belemmert mensen ook in de uitvoering van hun werk en dat is verontrustend. Zo kunnen we niet met elkaar omgaan. Het is de bijl aan de wortel van onze democratie."

Mailbox

Zelf heeft ze gelukkig niet veel last van bedreigingen bij haar werk als Kamerlid, geeft Palland aan. "Zeker als ik het vergelijk met wat collega's over zich heen krijgen. Of ministers. Maar ook in mijn mailbox krijg ik soms dingen naar mijn hoofd en als raadslid heb ik daar ook wel eens mee te maken gekregen. Palland zat in het verleden voor het CDA in de gemeenteraad van Kampen.

Met haar collega Inge van Dijk wil ze weten wat de minister vindt van de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast wil ze dat de minister met Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gaat onderzoeken of de nazorg en ondersteuning voor van bedreigde raadsleden aansluit bij wat de raadsleden verwachten.

Invloed op functioneren

Palland refereert onder meer aan het protocol PersVeilig of HandenAfVanHulpverlens. Ze wil van de minister weten of een dergelijk protocol niet ook in het leven geroepen kan worden voor raadsleden die bedreigd worden, zeker waar het gaat om raadsleden bij wie de bedreigingen invloed hebben op hun dagelijkse functioneren.

"Het begint bij de norm goed stellen". zegt Pallland. "Mensen aanspreken op wat ze doen. Anoniem uitschelden op social media kan misschien niet zo serieus bedoeld zijn maar het doet wel wat met de mensen die zich met ziel en zaligheid inzetten voor hun gemeente." Palland vindt dat mensen moeten zien dat dit soort bedreigingen ook leidt tot rechtszaken.

Grens stellen

"Het begint met uitspreken, het publiek maken. Jongens hier stellen we een grens en je wordt daadwerkelijk voor de rechter gebracht. We zien dat nu bij Kamerleden en bij mensen die ministers lastigvallen. Daar begint het mee. Raadsleden ondersteunen moet prioriteit hebben, we moeten het niet op de grote stapel leggen."