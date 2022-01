Patrick (42) uit Enschede was jarenlang drugsverslaafd maar wil nu mensen helpen

Ongeveer vijftien jaar geleden stapte Patrick het pand van Tactus verslavingszorg aan de Ripperdastraat in Enschede binnen. Daarvoor had hij al een roerig leven achter de rug. Z'n moeder overleed op 34-jarige leeftijd aan een hartinfarct. "En m'n vader is eigenlijk nooit in the picture geweest. Op een gegeven moment had ik niks meer. Alleen m'n oma en oom."

Patrick werd onhandelbaar en ging uiteindelijk naar drie verschillende internaten. "Daar ben ik zeker gegroeid. Ik heb toen m'n vakdiploma voor meubelmaker gehaald en ook m'n lasdiploma." Maar door foute vrienden kwam hij in aanraking met drugs en belandde in een vicieuze cirkel. "Een echte verslaving betekent dat je wekelijks gebruikt. Sommige mensen zeggen dat ze met mate kunnen gebruiken, maar dat bestaat bijna niet. Het is toch het een of het ander."

Patrick over z'n verslaving, nieuwe huisje en toekomstplannen:

'Het was genoeg geweest'

"Ik ben weleens een week wakker geweest van de drugs en heb dagen gekend dat ik op straat slenterde." Meerdere pogingen tot afkicken slaagden niet en keer op keer klopte hij weer aan bij Tactus. Maar vier jaar geleden was Patrick er helemaal klaar mee. "Het was genoeg geweest. Ik wilde leven en normaal werk hebben."

Patrick volgde twee jaar therapie, werd ondersteund door begeleiders en zat ook nog wekenlang in een kliniek. "Daar ben ik mezelf echt tegengekomen." Maar met resultaat. Patrick kickte af, kreeg een appartement in Enschede toegewezen, zocht regelmaat op en brak met z'n foute vrienden. "Ik kreeg een heel andere leefstijl, waardoor ik veel ben gegroeid. Dat wil ik nu combineren met een baan als verslavingsdeskundige."

Mensen helpen

Hij wil binnenkort een opleiding starten. Want Patrick denkt dat hij door alles wat 'ie heeft meegemaakt, verslaafden goed kan helpen. "Ik zie heel vaak dat mensen van de straat worden geholpen door mensen die niet van de straat komen. Zij weten niet precies hoe het daar was. Ik heb het meegemaakt, ik kom er weg en ik weet hoe je er vanaf kunt komen. Daarom wil ik dit zo graag doen."

Hij is in gesprek met het UWV om z'n droom te verwezenlijken. Tot die tijd is Patrick gelukkig in z'n appartement op negen hoog waar hij uitkijkt over 'zijn' Enschede. "Ik ben zo gelukkig. Het is zelfs een beetje beangstigend want ik heb dit nooit gekend. Er zal vast nog wel eens een moeilijke periode komen. Dat heeft iedereen, Maar ik ben nu zo sterk dat ik niet teruggrijp naar de drugs. Als ik nu ergens naar grijp dan zijn dat m'n vrienden. De dingen waar ik liefde uit haal. Alles is gewoon veel rustiger in m'n hoofd."

Maandagavond om 18.30 uur wordt de RTV Oost-documentaireserie No Junk uitgezonden bij Omroep Max. No Junk gaat over mensen met een talent en toekomstdromen. Tactus verslavingszorg biedt hen dat toekomstperspectief en de kans om hun talent te tonen, zoals dat ook bij Patrick is gebeurd.