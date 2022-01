Café Tiny's in Rijssen blijft dicht na onderzoek naar mogelijke criminele activiteiten

Het zogenoemde 'Bibob-café' Tiny's in Rijssen blijft dicht. Dat heeft het gemeentebestuur bepaald nadat de huurder van het pand via de bezwaarschriftencommissie had geprobeerd de sluiting ongedaan te maken.

Tiny's Restaria en Taveerne vormt sinds jaar en dag een begrip in Rijssen. Het horecabedrijf bestaat uit een cafetaria met aangrenzend een café. In deze taveerne werden regelmatig feestjes georganiseerd. Het etablissement kwam in november echter ineens volop in het nieuws omdat de gemeente de horecavergunning had ingetrokken. Reden was een zogeheten Bibob-onderzoek dat was ingesteld naar eventuele criminele activiteiten.

Voor rechter gedaagd

Aanvankelijk had de plaatselijke horecaondernemer Zeki Faal als eigenaar van het pand de gemeente Rijssen-Holten voor de rechter gedaagd, maar deze rechtszaak werd op het laatste moment weer ingetrokken.

In plaats daarvan was nu alle hoop gevestigd op de procedure die de horecaondernemer, die het pand van Zeki Faal huurt, was begonnen bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Daarin betoogde hij dat de vergunning ten onrechte zou zijn ingetrokken.

Vertrouwelijk

Vanwege het Bibob-onderzoek, waarvan wettelijk is bepaald dat dit strikt vertrouwelijk wordt uitgevoerd, vond deze procedure achter gesloten deuren plaats.

Een gemeentewoordvoerster laat desgevraagd weten dat de sluiting van Tiny's gehandhaafd blijft. Aanleiding vormt het advies zoals de bezwaarschriftencommissie die aan de gemeente heeft uitgebracht. "Dat betekent dat de gemeente bij haar standpunt blijft dat de vergunningen met recht zijn ingetrokken", aldus de zegsvrouw.

Reactie advocaat

Advocaat Erik Averdijk, die de horecaondernemer bijstaat, zegt dat hoger beroep nog wel mogelijk is: "Daarvoor moeten we dan naar de bestuursrechter. Ik heb mijn cliënt nog niet kunnen spreken, maar ga de mogelijkheden van beroep binnenkort met hem bespreken."

De wet Bibob is ooit in het leven geroepen in de strijd tegen ondermijning: het fenomeen waarbij de criminele onderwereld weet door te dringen tot de bovenwereld. Gemeenten gebruiken de wet om te voorkomen dat vergunningen worden misbruikt voor criminele activiteiten.

Onduidelijk is hoe lang het Bibob-onderzoek tegen Tiny's nog gaat duren.