Streep door actie Kapsalon Theater in Deventer: "Niet in lijn met regels, gaan we niet doen"

De afgelopen dagen waren een geweldige rollercoaster, geeft Anton van Amersfoort van MIMIK aan. "We hebben de afgelopen dagen keihard gewerkt." De artiesten waren geboekt en inmiddels ook al uitverkocht, wat volgens Van Amersfoort duidelijk laat zien hoe groot de animo is bij het publiek voor de actie.

Het had volgens hem ook gewoon veilig gekund. "We doen alles op anderhalve meter, elke zeven minuten wordt de lucht in het theater ververst. Ik denk dat het risico op besmetting in het theater kleiner is dan op scholen."

Streep in het zand

In Overijssel deden slechts drie theaters mee aan de actie, twee in Deventer en één in Enschede. Het was volgens Van Amersfoort een kleinschalige actie en alleen al om die reden had het rustig door kunnen gaan. "De veiligheidsregio wilde een streep in het zand zetten", vermoedt Van Amersoort.

Tot hier en niet verder, want wat volgt er allemaal nog meer als de theaters hun protestactie hadden mogen doorzetten? Wellicht zouden musea dan mogelijkheden zien om tussen de kunstwerken te gaan fitnessen, oppert Van Amersfoort. En dus moest er een punt gemaakt worden, denkt het hoofd programma van MIMIK.

Duidelijkheid

De burgemeester van Deventer, Ron König, is duidelijk: "De actie is niet in lijn met landelijke afspraken dus dat gaan we niet doen." De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad riepen gisteren wel het kabinet op om de horeca en cultuursector nog deze week duidelijkheid geven over de coronaregels de komende tijd.

Het is niet genoeg om tegen de sectoren te zeggen dat er pas volgende week dinsdag, op 25 januari, opnieuw gekeken wordt naar eventuele heropeningen.

Principeel doorzetten

Daar schieten de medewerkers van MIMIK die de afgelopen dagen zo hard gewerkt hebben om de programmering rond te krijgen vooralsnog weinig mee op. Maar volgens Van Amersfoort is dit niet het moment om principieel door te zetten met de actie. "We willen heel graag een statement maken, maar dan wel charmant en leuk." En dus blijven de deuren van MIMIK, maar ook van de Deventer Schouwburg dicht morgen. Openen heeft volgens Van Amersfoort weinig zin. "Wie wint daar wat mee?"

Burgmeester König wijst erop dat zaterdag een heel duidelijk signaal is afgegeven, toen de horeca actie voerden tegen de coronaregels. Dat is toen ook toegestaan. "Er is toen ook goed geluisterd", stelt de burgemeester. "Het kabinet opgeroepen om eerder met perspectief te komen."

Intussen vestigt MIMIK de hoop de nieuwe minister Robbert Dijkgraaf en Gunay Uslu, staatssecretaris van cultuur, "om voortvarend te werk te gaan en de belangen van onze sector op een juiste manier te behartigen."

Enschede

De actie in Enschede van theater Concordia kan wel doorgaan omdat theatermakers in Enschede de kapsalons ingaan om op te treden. Er staan daar geen optredens gepland in het theater.