Overijssel herinnert minister aan belofte om laagvliegroute Vechtdal te schrappen

Opnieuw gaat er een brief op hoge poten naar politiek Den Haag over de laagvliegroute boven het Vechtdal. De provincie Overijssel vraagt samen met de gemeenten Zwolle, Dalfsen Raalte en Kampen aan de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, om de eerder gemaakte afspraken over het schrappen van de route na te komen.

Lelystad Airport mag van de regio niet open zolang het gebruik van de laagvliegroute als optie in beeld is. De laagvliegroute, die van Lemelerveld naar Zwolle richting Lelystad loopt, geeft teveel milieu- en geluidoverlast en dat vinden de regionale partners onacceptabel.

Er wordt gevlogen op een hoogte van 1.800 meter en dat is te laag. Hoger kan volgens de luchthaven en het rijk niet omdat dan het vliegverkeer van en naar Schiphol in de knel komt. Lelystad Airport kan dus niet open zonder dat de route gebruikt wordt. Maar de regio heeft daar geen boodschap aan.

Onacceptabel

Het rijk heeft meermaals toegezegd dat de laagvliegroute zou verdwijnen en daar houden partijen in Overijssel aan vast. De minister moet op zoek naar een alternatief, aldus wethouder Nienke Jansen van Kampen. “Wat we in de brief doen is de minister nogmaals herinneren aan de toezegging die gedaan is om de laagvliegroutes weg te werken voordat Lelystad Airport open gaat."

De overlast willen we hier niet. De laagvliegroute over het Vechtdal moet in vliegtuigtermen letterlijk van de baan Nienke Jansen, wethouder Kampen

"In de laatste plannen, die dateren van begin december, zien we daarin nog geen beweging. Er wordt nog steeds vanuit gegaan dat de Vechtdal route gebruikt kan worden."

Er is feitelijk nog niets van alle toezeggingen terecht gekomen, geeft de wethouder aan. En dat klopt niet volgens haar. "Tegelijkertijd verwijzen we in de brief naar het nieuwe regeerakkoord waarin nadrukkelijk staat dat er meer rekening gehouden moet gaan worden met de effecten van luchthavens op de leefomgeving van mensen. Daar moet Schiphol mee aan de slag en daar moet ook Lelystad Airport op beoordeeld worden. Daar ligt een hele duidelijke opdracht en taak voor het ministerie om dat te onderzoeken", aldus Jansen.

Beperking overlast

Tot slot zegt ze stellig: “Zolang er laagvliegroutes zijn, gaat wat ons betreft Lelystad Airport niet open. Dat is de lijn waar Overijssel zich samen met Zwolle, Raalte, Dalfsen en Kampen voor uitspreekt. We staan voor de belangen van de inwoners in deze regio en we staan voor de beperking van de overlast die de laagvliegroute veroorzaakt. Die overlast willen we hier niet. De laagvliegroute moet wat ons betreft in vliegtuigtermen letterlijk van de baan."