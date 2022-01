School in Enschede dicht na corona-uitbraak: kwart leerlingen in quarantaine

Op het Stedelijk Lyceum Kottenpark in Enschede worden in ieder geval deze week geen reguliere lessen gegeven. Dat schreef het schoolbestuur dinsdagmiddag in een brief aan ouders. Meer dan 300 leerlingen zitten momenteel in quarantaine vanwege positieve (zelf)test of omdat een huisgenoot positief is getest.

"De besmettingen gingen ineens exponentieel omhoog", zegt directeur Jan Volbers van Het Kottenpark over het toegenomen aantal coronagevallen op zijn school. "Er is sprake van 72 leerlingen die officieel positief zijn getest. Dan zijn er ook nog 233 leerlingen die een positieve zelftest hebben of preventief in quarantaine moeten. Op een totaal aantal van 1100 leerlingen is dat behoorlijk veel."

Om het uur een positieve test

Het is niet langer mogelijk om de reguliere lessen door te laten gaan. Als er meer dan drie leerlingen in een klas binnen zeven dagen positief zijn getest op corona, moet de hele klas in huis blijven.

Dat geldt inmiddels voor 43 van de 46 klassen en ook voor dertien docenten. 'Om het uur komen leerlingen met een positieve zelftest', aldus het schoolbestuur in de nieuwsbrief. Het Kottenpark heeft daarom besloten om de deuren in ieder geval deze week gesloten te houden en over te gaan op online onderwijs.

Weekje dicht

Eindexamenleerlingen - onder wie vooralsnog weinig positieve testen zijn gemeld - kunnen nog wel fysiek les volgen op school. Directeur Volbers hoopt dat de middelbare school aan de Lyceumlaan volgende week weer geopend is voor de reguliere lessen. "We vragen alle leerlingen om maandag een zelftest te doen. Als die negatief is, kunnen de leerlingen dinsdag weer naar school."