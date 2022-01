Borne verklaart dikke onvoldoende voor financieel beleid: "Uitermate bijzonder en landelijk niet vergelijkbaar"

Een drie, een dikke onvoldoende dus, dat is wat Borne krijgt van BDO Accountants & Adviseurs voor het financiële beleid van de gemeente in de jaarlijkse Benchmark over 2020. Dat vraagt om uitleg van de gemeente. Die wijst naar de nieuwbouwwijk Bornsche Maten. De ontwikkeling van zo'n groot woongebied zorgt ervoor dat de gemeente wel eens in het rood schiet, geeft verantwoordelijk wethouder Spekschoor aan. "Maar alleszins verantwoord volgens de provinciale toezichthouder."

Spekschoor is het er dan ook niet mee eens dat Borne die drie als rapportcijfer kreeg. "Borne heeft met Bornsche Maten een hele grote nieuwbouwwijk. En die wijk wordt ontwikkeld met geleend geld. Daar zit ongeveer 55 miljoen euro in. Dat is fors", erkent de wethouder. Zo'n woonwijk drukt dan ook zwaar door op de begroting van de gemeente.

Verantwoord risico

Dat is geen nieuwe ontwikkeling geeft de wethouder aan. Eerder scores van de gemeente onderbouwen dat, want in 2019 en 2018 scoorde Borne ook al niet best maar nog altijd beter dan in 2020. "Het is al jaren zo en het zal ook nog wel even zo blijven", aldus de wethouder. Want er wordt nog wel een tijdje doorgebouwd. "Maar als zo'n woonwijk met vreemd geld is gefinancierd geeft dat dat je een grote schuld hebt." Volgens Spekschoor is dat verantwoord.

Hoe komt het dat BDO dan toch een 3 geeft aan de gemeente en dus die risico's een stuk hoger inschat? Volgens Spekschoor gaat het om de verhouding tussen de gemeentebegroting en de hoeveelheid geld die is geleend voor de ontwikkeling van zo'n woonwijk. Het geleende bedrag voor de Bornsche Maten is maar een paar miljoen lager dan de complete begroting van de gemeente. "Dat is uitermate bijzonder en landelijk niet vergelijkbaar."

Voorzieningen op pijl

Spekshoor wijst erop dat Borne een groeigemeente is, wat risico's met zich meebrengt maar dat de gemeente er tegelijkertijd in slaagt de voorzieningen op pijl te houden. "We hebben stappen gezet om een nieuw sportpark te gaan bouwen, een nieuwe school te gaan bouwen. De daaruit voortvloeiende rente en aflossing kunnen we uit de begroting dekken en dan nog hebben we een post voor tegenvallers."

Maar als je het afzet tegen de landelijke normen zoals BDO die hanteert dan schiet Borne dik in het rood. "Het is jammer voor de beeldvorming, maar als ze hadden doorgevraagd hoe dit zo komt, hadden we kunnen zeggen: het is dit jaar zo en volgend jaar geeft hetzelfde beeld. Het is een onoverkomelijkheid. Die Bornsche Maten is een ontwikkeling die flink doordrukt."

De wethouder maakt zich er niet al te veel zorgen over, ook omdat de toezichthouder, de provincie Overijssel, het verantwoord vindt.