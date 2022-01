PEC Zwolle-trainer Schreuder: "Beker net zo belangrijk als competitie"

"Het staat er een stuk beter voor", constateert trainer Dick Schreuder opgelucht. "Een aantal jongens traint weer individueel, een aantal jongens is weer teruggestroomd in de groep en heeft al weer een paar trainingen meegedaan." Om welke spelers het gaat wil PEC Zwolle vanwege privacyredenen niet zeggen.

Prioriteit

PEC moet in de competitie alle zeilen bijzetten om nog te ontsnappen aan degradatie, maar dat wil niet zeggen dat het bekertoernooi geen prioriteit heeft. "Het bekertoernooi is net zo belangrijk als de competitie", vindt Schreuder, die ook niet van plan in om morgen spelers rust te gunnen. "Ik denk niet zo. Maar áls ik zo zou denken, dan is het ook haast niet mogelijk met de situatie waarin we zitten qua aantallen spelers."

De Zwollenaren hebben dit seizoen al twee keer relatief eenvoudig gewonnen van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie (De Graafschap en MVV), maar het duel van morgen wordt andere koek, verwacht Schreuder.

Pittige wedstrijd

"NAC uit schat ik als een zware wedstrijd in. We hebben ze dit weekend ook weer gezien tegen Volendam (0-0). Dat zag er goed uit en ze hadden die wedstrijd ook kunnen winnen, terwijl Volendam een goede ploeg heeft en niet voor niets bovenaan staat. NAC is in eigen huis moeilijk te verslaan, dus het zal een pittige wedstrijd worden."

De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion begint woensdag om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.