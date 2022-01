Solide Go Ahead Eagles vloert Heerenveen en bereikt kwartfinales KNVB Beker

Het was, zoals wel vaker dit seizoen, Inigo Cordoba die Go Ahead Eagles aan de hand nam. Via een vlotlopende aanval wist aanvoerder Luuk Brouwers na een kwartier spelen de Spanjaard in stelling te brengen om de 0-1 tegen de touwen te koppen.

Noppert laat zich gelden

Toch was dat licht tegen de verhouding in, want even daarvoor hield doelman Andries Noppert, die de bekerduels voor zijn rekening neemt bij Go Ahead, met een knappe reflex Anthony Musaba van scoren af. Na de openingstreffer van de Deventenaren moest Noppert andermaal handelend optreden toen Rodney Kongolo de bal van dichtbij voor zijn voeten kreeg en de Fries op zijn weg vond.

Kans Lidberg

De sluitpost van Go Ahead Eagles, geboren in Heerenveen, wist zich te onderscheiden in de eerste helft en maakte ook de volgende kans voor Heerenveen, via Musaba, onschadelijk. Go Ahead kroop daarna wat meer uit de schulp en kon vaker richting het doel van Xavier Mous. De doelman, afgelopen weekend nog de schlemiel tegen FC Twente, keerde vlak voor rust een inzet van Isac Lidberg.

GA Eagles-doelman Andries Noppert onderscheidde zich op zijn geboortegrond (Foto: Orange Pictures)

Solide Go Ahead

Zonder frivool spel maakte de formatie van Kees van Wonderen een solide indruk in Heerenveen. Na rust kende Go Ahead amper problemen met de thuisploeg en werden vanuit een goed georganiseerde defensie de rijen gesloten gehouden. Zelf kwamen de bezoekers er enkele keren gevaarlijk uit, maar grote kansen bleven vooralsnog uit.

Rommens raakte de paal

Toch kreeg Go Ahead kansen om het duel vroegtijdig te beslissen. Een schot van Lidberg werd van richting veranderd en belandde in het zijnet. Tien minuten voor tijd kon Phillipe Rommens, na een snelle counter, het Heerenveense doel onder vuur nemen, maar zijn geplaatste schot belandde buiten bereik van Mous op de paal.

Laatste acht

Uiteindelijk wist het matige Heerenveen geen noemenswaardig offensief te forceren en daardoor bleef het bij 0-1 in Friesland. Go Ahead Eagles plaatst zich daarmee, net als in het seizoen 2019/2020, voor de kwartfinales van de KNVB Beker.

Heerenveen - Go Ahead Eagles 0-1

0-1 Cordoba (15)

Arbiter: Van de Graaf

Geel: Van Beek

Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Van Beek, Dresevic, Kaib; Kongolo (Bakker/69), Halilovic, Tahiri (Stevanovic/67); Musaba, Veerman, Nygren (De Jong/46).

Go Ahead Eagles: Noppert; Lucassen, Martina, Idzes, Kramer, Deijl; Rommens (Ross/80), Brouwers (Nauber/72), Oratmangoen; Lidberg (Mulenga/80), Córdoba (Dumay/80).

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de achtste finales van de KNVB Beker.