Noppert onderscheidt zich in 'zijn' Heerenveen: "De trainer het zo moeilijk mogelijk maken"

Andries Noppert kan in Friesland de komende tijd met een brede glimlach over straat. De doelman kegelde dinsdagavond met Go Ahead Eagles, op zijn geboortegrond, Heerenveen uit het bekertoernooi (0-1) en daar had hij - met een aantal katachtige reflexen - een belangrijk aandeel in. Toch blijft de Fries bescheiden.

"Zo voelt het ook niet, want het is een zege van het hele elftal. We hebben het als collectief goed gedaan", zei hij na afloop. "En als ik de nul kan houden en je kan met een paar reddingen belangrijk zijn voor het elftal, dan is dat mooi. Alleen ik heb het niet alleen gedaan, maar met z'n allen. Het is gewoon een goede prestatie en het allerbelangrijkste is dat we weer in de koker zitten."

Louter bekerduels

Warner Hahn, die afgelopen weekend opzichtig in de fout ging in de Eredivisie, krijgt van trainer Kees van Wonderen vooralsnog de voorkeur in de Eredivisie en daardoor moet Noppert het laten zien in het bekertoernooi. "Dit zijn wedstrijden dat je het moet laten zien aan de trainer, om zo de keuze voor hem zo moeilijk mogelijk te maken. Je kunt het op trainingen laten zien, maar wedstrijden zijn belangrijk. De keuze is aan de trainer."

Meer speeltijd

"Natuurlijk is het lastig als je niet veel speelt. Iedereen wil graag spelen en dat geldt ook voor mij", vervolgt hij. "Ik wil belangrijk zijn voor het elftal en het team helpen. Ik heb vandaag dat gedaan, in mijn rol. Dat ik daar genoegen mee neem, is absoluut niet het geval. Ik wil ook meer, alleen er is één iemand die dat beslist."

Geboortestad

Noppert is geboren in Heerenveen, dus dat maakt de overwinning voor hem extra zoet. "Ik heb hier in de jeugd gezeten, dus dat is mooi. Natuurlijk is dit een wedstrijd met een speciaal randje. Het is leuk, maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben en de nul hebben gehouden. En weer met vertrouwen de competitie in kunnen", besluit de doelman.