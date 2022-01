Kampen opent 'online gebiedscafé' voor inspraak over Reevedelta

"We willen met onze inwoners in gesprek over de aankleding van het gebied en de voorzieningen die er moeten komen", zegt wethouder Jan Peter van der Sluis. "Niet achteraf meepraten als de plannen klaar zijn, maar vooraf zodat we samen met de toekomstige bewoners en gebruikers van het gebied tot goede ideeën en afspraken komen. Dat kan in het zogenoemde 'gebiedscafé', een gemeentelijk inspraakcafé dat begin februari van start gaat.

Toegangspoort van Kampen

Het café is volgens de wethouder een nieuwe manier om de inspraak in Kampen vorm te geven. "Wanneer je Kampen met de trein of auto binnenrijdt, zie je als eerste het gebied Reevedelta liggen. Het is daarmee een belangrijke toegangspoort van Kampen. Het is een gebied waarmee we ons willen profileren als gemeente aan het water. Een gebied met woningen en faciliteiten voor alle leeftijden en inkomensgroepen. We willen met onze inwoners in gesprek hoe dat gebied er uit moet zien. We willen van hun horen welke uitstraling het gebied moet krijgen."

Zo kunnen de inwoners volgens Van der Sluis meedenken over de aanleg en inrichting van scholen en wegen. Maar ook recreatieve voorzieningen, zoals een stadsstrand langs het Reevediep. Vinden de inwoners het nodig dat daar horeca komt? En moeten er misschien ook aanlegplekken voor de watersport komen?

Maar ook welke wensen en verwachtingen hebben de inwoners als het gaat om de natuurbeleving en sportvoorzieningen in Reevedelta. "Uiteindelijk wordt het gebied het visitekaartje van Kampen", aldus Van der Sluis.

Laagdrempelig

Het gebiedscafé is volgens de wethouder een laagdrempelige manier om mensen op voorhand mee te nemen in de gebiedsinrichting. Op de eerste bijeenkomst zal het woningbouw consortium De Dijken BV een toelichting geven op de ambities van de gemeente en uitleggen wat de uitgangspunten zijn om samen tot een goed plan van aanpak te komen. Vanwege de coronamaatregelen wordt het eerste café op 2 februari online gehouden.