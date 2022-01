Bakkerij Nollen in Hengevelde vier dagen na brand weer open: "Hier zijn we heel blij mee"

Vier dagen na de brand is Bakkerij Nollen alweer terug: in Hengevelde opent eigenaar Vincent Nollen een tijdelijke winkel. De bakker zette de afgelopen dagen 'alles op alles' om weer brood en banket te verkopen.

Terug naar zaterdag: Bakkerij Nollen werd in alle vroegte opgeschrikt door een uitslaande brand. Het pand aan de Goorsestraat werd deels verwoest. De verkoopplek bleef grotendeels overeind, alleen de chocolaterie brandde volledig af. Vroeger werd daar ook het brood gebakken, alleen dat gebeurt al een aantal jaar op een andere plek in Hengevelde.

De schade is ieder geval 'enorm', volgens Nollen. "Gelukkig is het oude winkelpand behouden gebleven", vertelt de bakker, die niet in een bedrag kan uitdrukken wat het allemaal gaat kosten. "Het is in ieder geval behoorlijk."

Nieuwe winkel

Vier dagen na de brand opent Bakkerij Nollen haar deuren weer. "We waren direct na de brand al aan het brainstormen over hoe we zo snel mogelijk open konden", vertelt Nollen. Vrij snel kreeg hij bericht dat er 200 meter verderop een pand vrij was. "Dat was geweldig, het voldoet aan de voorzieningen van een winkel. Daar zijn we gewoon harstikke blij mee."

Zijn nieuwe onderkomen, aan de Goorsestraat 3, bestaat uit twee delen. De rechterkant wordt nu gebruikt voor nood. Aan de linkerzijde wordt druk gewerkt aan een winkel voor een langere periode. "Over twee weken moet dat het worden", vertelt Nollen.

We gaan terug naar onze roots Vincent Nollen, eigenaar Bakkerij Nollen

De bakker geeft aan terug te willen naar zijn oude pand. "Dat wordt sowieso opgebouwd. En dat durf ik ook te zeggen over de chocolaterie", zegt Nollen. Het bedrijf werd honderd jaar geleden gesticht op die plek. "We gaan terug naar onze roots."

Alleen dat gaat nog even duren door de huidige bouwtijden. Ook moeten de sloop- en bouwvergunningen nog in orde gemaakt worden. "We mogen blij zijn als we over een jaar weer open kunnen."