Provincie Overijssel verbaasd over nieuwe plannen NAM

Een wonderlijke ontwikkeling rond de injectie van afvalwater, dat door de NAM in Twente in de bodem wordt gepompt. Dat afvalwater is een restproduct uit de oliewinning in Schoonebeek en bevat naast een grote hoeveelheid restolie ook radioactieve chemicaliën en stoffen die een gevaar kunnen vormen voor natuur en milieu, mochten die stoffen terecht komen in het Twentse grondwater.

De NAM heeft al zeker sinds 2014 vrijwel continu problemen om de hoeveelheid giftige stoffen onder de maximale waarden te houden die door de overheid gesteld zijn. Daardoor worden de voorwaarden in de vergunning al zeven jaar overschreden.

Vrijwel continue overschrijding vergunning

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) droeg de NAM op om de problemen met de chemicaliën op uiterlijk 1 januari onder controle te krijgen. Als gevolg daarvan heeft de NAM de oliewinning en dus ook de afvalwaterinjectie eind december stilgelegd. Het bedrijf zoekt naar mogelijkheden om aan de opdracht van de toezichthouder te voldoen.

Omdat dat niet lijkt te lukken is de NAM intussen eind december een ander traject gestart. De oliemaatschappij wil de meting van chemicaliën samenvoegen en wil bovendien dat voortaan alleen de gemiddelde waarden worden gemeten in plaats van de absolute hoeveelheden. Als het bedrijf toestemming krijgt om op die manier te meten, kan niemand nog een exacte controle uitvoeren op de hoeveelheid en het aantal giftige stoffen dat in de bodem wordt geïnjecteerd. Voor betrokkenen, omwonenden, gemeenten en provincie is dit een uiterst onwenselijke situatie.

Protestbord van de stichting Stop Afvalwater Twente (Foto: RTV Oost, Raymond Punt)

In de omgeving van de NAM-locaties in Twente zijn vooral boze reacties te beluisteren. Mensen hebben het gevoel dat de NAM op deze 'slinkse' manier probeert regels te omzeilen. "Kun je niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoen, dan verhoog je toch gewoon de vergunningsvoorwaarden." Dit zei gemeenteraadslid Benny Tijkotte van Lokaal Dinkelland, toen hij tijdens een telefoongesprek met een ambtenaar van Economische Zaken de ware reden van de aangevraagde wijziging ontwaarde.

Verbazing

Ook in de provincie Overijssel wordt met verbazing gereageerd. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher gaat niet in op de reden van de aanvraag om de vergunning te wijzigen. Hij wijst erop dat de verantwoordelijkheid bij het ministerie van Economische Zaken ligt en dat de provincie hierin geen partij is.

Wel is er verbazing over de kennisgeving die het ministerie uitbracht, waarin de gevraagde vergunningswijziging wordt aangekondigd. "Er ligt niets ter inzage, dus we kunnen niet weten wat de NAM precies van plan is. Er is geen adviesaanvraag bij ons ingediend (wat wel gebruikelijk is, red.) en er is ons verder ook niks bekend", aldus gedeputeerde Ten Bolscher.

GroenLinks Statenlid Robert Jansen rept over zijn verbazing dat het ministerie van Economische Zaken slechts een week heeft gegeven om bezwaar te maken tegen de wijzigingsaanvraag voor de vergunning. De gedeputeerde deelt die verbazing. "Om voor de bezwaarprocedure een termijn te stellen van een week, dat kan natuurlijk niet. Zeker niet als er feitelijk niets ter inzage ligt, waardoor we dus niets kunnen beoordelen. De provincie kan daar niets mee, belanghebbende omwonenden kunnen niets, kortom dit kan gewoon niet zo."

Niks ter inzage en één week om te reageren, dat kan natuurlijk niet Overijssels gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher

Gedeputeerde Ten Bolscher laat weten dat de provincie onlangs in een gesprek met het ministerie van Economische Zaken nogmaals heeft verzocht om de wensen uit de regio mee te nemen in de afwegingen. Zowel in de gemeente Dinkelland als in Provinciale Staten leeft een brede wens om de injectie van afvalwater stil te leggen. Ook in de Tweede Kamer is daartoe half december een verzoek gedaan aan het kabinet.

Tot nu toe is vanuit de overheid niets gedaan met de Kamermotie en dus ook niet met de verzoeken vanuit betrokken Twentse gemeenten en de provincie Overijssel. Dat steekt vooral ook de Kamerleden.

Omtzigt, Mulder en Kröger stellen scherpe vragen

Kamerlid Pieter Omtzigt weet intussen hoe de hazen lopen in Den Haag en stelde daarom samen met Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en collega Suzanne Kröger (GroenLinks) een nieuwe motie op.

Omtzigt schrijft: "Er zijn zeer heldere aanwijzingen dat de NAM jarenlang de maximum limieten voor schadelijke stoffen zoals tolueen heeft overschreden. Nu heeft de NAM een vergunning aangevraagd om de activiteit 'milieuneutraal' te veranderen. Dit betekent dat de giftige stoffen in groepen bij elkaar gezet worden, zodat er effectief meer geloosd kan worden van bepaalde giftige stoffen. Er is slechts een termijn van 1 week voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen, namelijk voor vrijdag 20 januari. Dit is kwalijk, want het lijkt erop dat de SodM kan handhaven, maar dat niet gaat doen en de vergunning zo verruimd wordt dat de overtredingen opgeheven worden."

Kamerlid Pieter Omtzigt (Foto: ANP)

'Geen onomkeerbare stappen nemen'

Pieter Omtzigt, bekend met de tactieken en strategieën waarmee in Den Haag onwelgevallige moties kunnen worden behandeld, heeft zijn vragen zodanig geformuleerd dat de minister of de nieuwe staatssecretaris voor mijnbouw weinig anders kunnen dan de motie letterlijk uit te voeren.

Samen met Mulder (CDA) en Kröger (GroenLinks) schrijft Pieter Omtzigt:

1. Graag ontvangen wij binnen een week een antwoord op de gestelde Kamervragen over dit onderwerp evenals de vergunningsaanvraag. En een brief te sturen over de uitvoering van de motie-Agnes Mulder cs. – zoals overigens eerder al verzocht door Agnes Mulder.

2. Over 10 dagen willen we een schriftelijk overleg voeren over de afvalwaterinjectie en de vergunningsaanvraag. Wij verzoeken de regering deze inbreng te beschouwen als een zienswijze voor de aanvraag voor de vergunningen, omdat de Tweede Kamer door de aangenomen motie belanghebbende partij is.

3. Wij verzoeken de regering geen onomkeerbare stappen te nemen en de vergunningen niet toe te wijzen totdat het schriftelijk overleg geweest is, er een debat over heeft plaatsgevonden en er over de moties gestemd is.