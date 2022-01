Hoe gaat het met de besmettingen op de Overijsselse scholen?

Directeur Jan Volbers van Kottenpark Lyceum in Enschede had zó gehoopt dat na de kerstvakantie alles weer gewoon zou zijn. Maar gisteren moest hij besluiten de leerlingen weer naar huis te sturen: "Het ging razendsnel, van enkele tientallen besmettingen tot een paar honderd in twee dagen. Ruim één derde van de leerlingen is besmet of zit in quarantaine. En ik heb ook nog dertien zieke docenten. Lesgeven op school was niet meer te doen".

"Leerlingen lijden"

Alleen de examenkandidaten en leerlingen die thuis niet kunnen werken mogen op school komen. Treurig, vindt Volbers: "We weten dat leerlingen lijden onder het gebrek aan perspectief, aan het steeds maar wisselen tussen online en weer even op school, dus we hopen echt dat dit zo kort mogelijk duurt."

Razendsnel

Op veel scholen is weinig aan de hand. maar áls er eenmaal leerlingen besmet raken kan het razendsnel gaan binnen een school. Dat merken ze ook in Bathmen. De Dorpsschool heeft acht van de elf groepen thuis zitten, en op de Rhythmeen is één van de acht groepen thuisgebleven.

"Als je het eenmaal in je klas hebt, dan gaat het echt razendsnel", ziet Frank Machielsen van de scholen in Bathemen, "ondanks alle maatregelen die gelden grijpt het dan toch om zich heen. We hopen maar dat het dan ook snel weer voorbij is, maar nu moeten we het met elkaar uitzingen."

Grote verschillen

Volgens John Beumer van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) kan de situatie per dag al weer anders zijn. De verschillen zijn groot; sommige scholen hebben geen besmettingen en op andere juist veel, zowel leerlingen als leerkrachten. Hierdoor kunnen soms klassen naar huis gestuurd worden. ''Er zijn ook veel leerlingen thuis omdat er een gezinslid besmet is, voor leerkrachten is dat momenteel beduidend minder sinds je niet meer in quarantaine hoeft als je een boosterprik hebt gehad'', zegt Beumer.

Op de basisscholen die aangesloten zijn bij OOZ varieert het van nul tot twee klassen thuis en in het voortgezet onderwijs waren het er gisteren tussen de nul en de vier met een enkele uitschieter naar zelfs acht klassen. ''Dit is uiteraard ook erg afhankelijk van de grootte van de school. Op een school met bijvoorbeeld tweeduizend leerlingen zijn er andere aantallen dan bij een kleine school'', aldus Beumer.

Online onderwijs

Het bieden van online onderwijs wordt vaak ingezet als alternatief. Zo ook op Basisschool de Marshof in Zwolle. Op dit moment zijn er op die school twee klassen uitgevallen en zijn er twee leerkrachten positief getest op corona. ‘’We hebben groep 8 onlangs naar huis gestuurd, omdat daar een derde coronageval in de klas was’’, zegt Marjan van basisschool De Marshof. ‘’We konden gelukkig makkelijk overschakelen naar online lessen, natuurlijk heeft het wel veel impact op leerlingen en hun ouders.''

Ook zijn er scholen waar bijna helemaal geen besmettingen zijn. Zoals op de Zwolse basisschool de Wingerd ‘’We kunnen het prima handelen zo en hopen dat dat ook zo blijft, af en toe is er een leerling besmet, maar daar blijft het bij'', zegt een woordvoerder van de basisschool. De Jenapleinschool in Zwolle had een aantal coronagevallen in kerstvakantie, ‘’Het valt echt reuze mee. De hele situatie ziet er goed uit, er zijn nog geen klassen uitgevallen.’’ zegt Arthur van De Jenapleinschool.