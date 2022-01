Gemeente beëindigt actie Kapsalon Theater in Enschede: "Tranen in de ogen"

Bij de actie Kapsalon Theater spelen muzikanten niet in theaters, maar kapsalons, waar het officieel niet verboden is om muziek te maken. Een slim omweggetje en ludieke manier om hun ongenoegen over de coronamaatregelen kenbaar te maken.

"We zijn als artiesten gewoon aan het wachten op onze knipbeurt", zegt pianist Terry Akins, die nét te horen krijgt dat het feest niet doorgaat. "Ik baal enorm. Nu hadden we eindelijk muziek kunnen maken, maar helaas gaat het niet door."

Bezoek van handhaving

De handhavers stonden vlak voor aanvang op de stoep. "Een klant zei al: volgens mij krijg je visite", zegt kapster Nanouck Liefers. "We waren vol ongeloof", vult Melanie aan. "Ik had de tranen in mijn ogen toen ze de gegevens opschreven."

Al ziet pianist Akins ook lichtpuntjes. "Ik heb contact met artiesten die in kapsalons in Hengelo en Haaksbergen optreden, daar is het goed verlopen en mochten ze gewoon spelen. Helaas is Enschede heel streng, al hebben we nu toch een statement kunnen maken."

Theater MIMIK en de Deventer Schouwburg trokken gistermiddag al de stekker uit de kapsalon actie na een waarschuwing van de veiligheidsregio. In Hengelo was vanochtend een gratis dans-workout in het Oyfo Techniekmuseum. Na een uur stond ook daar de handhaving op de stoep, waarna de actie werd afgebroken.