Beelden van kruisboogschutter opgedoken: "Met wie belt hij daar?"

Bij het kruisboogdrama kwamen op 17 september vorig jaar in een flat aan de M. Th. Steynstraat in Almelo twee vrouwen door meerdere messteken om het leven. Een van hen was de onderbuurvrouw van de verdachte, de ander was haar nicht. Een 29-jarige Almeloër die later met ontbloot bovenlijf met een kruisboog op zijn balkon stond te zwaaien, is in de ogen van het Openbaar Ministerie de dader.

Aandachtig luisteren

Op de beelden is de man al zwaaiend en richtend met een kruisboog te zien. Een paar minuten later staat hij aandachtig met een telefoon aan zijn oor te luisteren. Langer dan een minuut. Omdat niet lang hierna de verdachte met een schot in zijn borst door de Dienst Speciale Interventies wordt uitgeschakeld, lijkt telefonisch contact met een onderhandelaar van de politie voor de hand te liggen. Maar bronnen weten te melden dat dit niet het geval is. Wie dan wel de eventuele gesprekspartner zou zijn, is onduidelijk.

Geen herinneringen

Advocaat Janbart Kalk staat de kruisboogschutter bij in zijn proces en is niet bekend met de beelden. "Ik weet niet met wie hij op dat moment belde. Mijn cliënt kan zich niets meer herinneren, dus hij kan het ook niet zeggen."

De verdachte verklaarde meermaals tijdens de eerste pro-formazitting zich helemaal niets meer te herinneren van die bewuste dag. Wel werd duidelijk dat er bloedsporen van de twee dodelijke slachtoffers op een sok en mes in zijn woning zijn gevonden. Ook zijn er LSD-zegels in zijn woning aangetroffen. De kruisboogschutter gaf in verhoren toe een drugsgebruiker te zijn en onder invloed 'een ander mens' te zijn.

Opheldering

De beelden zijn ook aan Sébas Diekstra voorgelegd. Hij is de raadsman van een groot aantal nabestaanden van de om het leven gebrachte vrouwen. "Deze videobeelden geven aanleiding om hierover direct opheldering te vragen aan het OM. Eerder hebben de nabestaanden gevraagd of er mogelijk contact is geweest tussen de verdachte en de politie, maar dat was niet het geval. Nu blijkt dat de verdachte na zijn daden – ogenschijnlijk rustig - heeft staan bellen. Uiteraard willen de nabestaanden weten met wie de verdachte heeft gebeld en ook wat daar besproken zou zijn."