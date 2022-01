Slachtoffer van klaphamerdrama Bram (12) krijgt tijdens herdenking postuum zijn laatste cijferlijst

Bram wordt vrijdagmiddag op 'actieve' wijze herdacht. Het voorlezen van een gedicht, het zingen van een liedje, het vertellen van een verhaal over Bram. De leerlingen krijgen vanuit de school alle gelegenheid om op creatieve wijze een laatste eerbetoon aan hun omgekomen schoolgenootje te brengen. Het draaiboek voor de herdenking is samen met de ouders van Bram in elkaar gedraaid.

Laatste bewegende beelden

Vooral bijzonder, vinden Brams ouders Tom en Kitty: de eerstejaars leerling havo/vwo krijgt die middag postuum zijn laatste cijferlijst.

Vader Tom: "Bram moest voor de vakken Engels en Duits zichzelf in een video voorstellen. Zichzelf, maar ook zijn familie. Zijn ouders, zijn opa en oma. Het zijn de laatste bewegende beelden die we van hem hebben. De school heeft er een videomontage van gemaakt die we vrijdagmiddag krijgen. Inclusief de cijfers die Bram voor deze opdracht heeft gekregen."

De bijeenkomst vrijdag is in de eerste plaats bedoeld voor Brams klasgenootjes en zijn directe vriendjes op school, maar als andere leerlingen de bijeenkomst bij willen wonen zijn ze eveneens welkom, heeft de schoolleiding laten weten.

Gedenkhoekje

In de school is ook een herdenkhoekje voor Bram ingericht. Zoals gemeld onderbraken de directe klasgenootjes van Bram hun kerstvakantie om een gedenkhoekje voor hem in te richten. Dit gedenkhoekje blijft nog enige tijd staan. "Ik heb begrepen dat er daarna mogelijk een blijvend eerbetoon in de school komt, maar we hebben nog geen idee hoe dat er uit gaat zien", zegt vader Tom.

Klaphamerdrama

Bram Freriks kwam oudejaarsdag om het leven nadat hij werd geraakt door een losschietend onderdeel van een zogenoemde klaphamer. Een 11-jarig vriendje liep zwaar letsel aan beide benen op. Dit slachtoffer is intussen aan zijn revalidatie begonnen.

Bram en zijn maatjes maakten overigens geen deel uit van het gezelschap dat met de klaphamer in de weer was, maar stonden bij toeval toe te kijken.

Noaberschap

De dag voor Brams crematie kreeg de familie met het oog op de coronarestricties een speciale ontheffing voor een condoleancebijeenkomst, waarbij familie, vriendjes, schoolgenootjes en sportmaatjes van het tafeltennissen afscheid van hem konden nemen.

De ouders kijken met een goed gevoel terug op de condoleance. "Het medeleven vanuit de gemeenschap is groot en dat doet ons enorm goed. Dit ongeval is ook zó herkenbaar: het had immers ieders kind kunnen zijn dat op het verkeerde moment op de verkeerde plek had gestaan. We gaan door een hele zwarte periode. Dat moge duidelijk zijn. De meest zwarte periode uit ons leven. Dat maakt het tegelijk zo mooi dat we veel steun ondervinden. Daar putten we troost uit. Dat is dan toch die Haaksbergse noaberschap."

"En dat zit 'm soms in hele kleine dingetjes. Mensen die je op straat aanspreken om je een hart onder de riem te steken. Of een ouder die spontaan eten komt brengen, zodat wij ons die avond geen zorgen hoeven te maken over wat er op tafel komt. Misschien speelt mee dat we zelf ook van begin af aan heel open zijn geweest. Dat we onze deuren open hebben gezet zodat iedereen afscheid kon nemen van Bram. Neemt niet weg dat de mensen ons ook hadden kunnen ontlopen. We kunnen ons immers voorstellen dat mensen een drempel over moeten voordat ze ons aanspreken. Maar we krijgen echt van alle kanten heel veel steun. En dat doet ons juist in deze situatie heel erg goed."

Onderzoek

De man die de klaphamer - een soort hamer waarmee explosief poeder tot ontploffing wordt gebracht - bediende, wordt door justitie verdacht van dood door schuld. Het technisch onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is nog in volle gang.