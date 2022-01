Keolis begrijpt dat provincie met boete dreigt en verzoekt leverancier om problemen nu echt op te lossen

Dinsdag liet de provincie weten dat het aan Keolis een boete van 5.000 euro per bus uitdeelt, als de mankementen niet vóór april worden opgelost. Met 259 bussen kan dat dus oplopen tot bijna 1,3 miljoen euro.

Sinds Keolis de elektrische bussen in december 2020 in gebruik nam, zijn er problemen. Met de accu's en het laden daarvan, met de verwarming die het niet doet en met stuurkolommen waar van alles mis mee is. Ook tocht het in de bussen, zijn er storingen met de deuren en hapert incheckapparatuur. Door die problemen vallen er al een jaar lang geregeld ritten uit.

'Harde afspraken'

En toch heeft men er bij Keolis vertrouwen in dat een snelle oplossing realistisch is. "Daarover hebben we harde afspraken gemaakt met de leverancier", laat woordvoerder Lotte Hendriksen weten. "Zo worden de bussen opnieuw nagekeken op een speciaal daarvoor ingerichte locatie in Zwolle. Reparaties worden daar eerst gedaan aan twee bussen. Als die reparaties succesvol blijken, worden ze doorgevoerd op de rest van de bussen."

De eerste reparatiepoging, vorige week, verliep overigens niet vlekkeloos. Twee bussen waren op een aantal punten gerepareerd. Toen ze werden overgeleverd aan de chauffeurs, bleken echter nog niet alle mankementen verholpen. De voertuigen werden daarop teruggestuurd naar de garage.

Planning

"We hebben 259 bussen en daarvan is natuurlijk altijd een deel onderweg. Het repareren van alle bussen kost dus tijd. We zijn met de leverancier in gesprek om tot een planning te komen. Daarbij moeten we ook rekening houden met de deadline van de provincie." Komende vrijdag volgt een nieuwe beoordeling van de twee afgekeurde bussen.