Downward facing demonstratie: zo protesteert Kampen tegen de maatregelen

Waar acties in onder meer Enschede en Deventer zijn afgeblazen, maken ze zich in Kampen niet druk. "We hebben het gisteren afgestemd met de burgemeester, die vond het prima", zegt Van der Wal.

Geestverruimend

Waarom zou je demonstreren door de downward facing dog te doen in een museum? Het antwoord zit 'm in de huidige expositie van Christie van der Haak. "Zij maakt patronen met verschillende kleuren", legt de directeur uit. "Het tovert de zaal om tot kleurenparadijs. De ervaring leert dat dat iets met mensen doet."

Tel daar het geestverruimende element van pilates bij op en je zit zo een trapje hoger in je bewustzijn. "We horen dat het iets extra's losmaakt bij deelnemers."

Klein groepje

Twee klasjes dompelden zich onder in de psychedelische ruimte. "In totaal waren er tien mensen", zegt Van der Wal. "Dat is ook prima zo. Het doel is om mee te doen aan een statement en dat is gelukt."

De expositie van Van der Haak duurde aanvankelijk tot 30 januari, maar is verlengd tot 27 februari. Als het aan de directeur ligt, volgen er de komende weken meer pilates of yoga klasjes in de kleurrijke ruimtes.