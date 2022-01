Heracles wil revanche tegen Go Ahead, knappe serie FC Twente, PEC jaagt op uit-primeur

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Heerenveen – PEC Zwolle

Na de overwinning tegen Willem II is het nu zaak voor hekkensluiter PEC Zwolle om ook een keer buitenshuis te gaan winnen. Dat lukte dit seizoen nog niet.

Vorig seizoen won PEC met 0-2 in Heerenveen door goals van Pelle Clement en Bram van Polen. Diezelfde Bram van Polen speelde een hoofdrol bij de laatste ontmoeting in Zwolle eerder deze jaargang. Zijn eigen goal bezorgde PEC een 0-1 nederlaag.

Alle eredivisie-ontmoetingen in Friesland (11 in totaal) vonden na de eeuwwisseling plaats. Naast de eerdergenoemde 0-2 won PEC Zwolle alleen in 2017 in het Abe Lenstra Stadion, destijds werd het 1-2 en maakten Nicolas Freire en Mustafa Saymak de Zwolse goals.

De eerste ontmoeting tussen Heerenveen en PEC in 1957 (2e divisie) leverde met 3-5 meteen de meeste goals op. Dries Jans, de vader van Twente-coach Ron, maakte er twee voor PEC.

Aftrap: zaterdag 20.00

PEC-captain Van Polen had in de laatste duels met Heerenveen een hoofdrol (Foto: Orange Pictures)

Willem II – FC Twente

Met Willem II komt een ploeg naar Enschede die een ongekende vormcrisis doormaakt. De Tilburgers wachten nu al twaalf wedstrijden op een zege en kregen in vijftien duels op een rij minimaal één goal tegen. Daardoor is degradatiegevaar op de vijftiende plaats akelig dicht bij gekomen.

FC Twente daarentegen is al acht competitieduels op rij onklopbaar, in dat opzicht doet alleen PSV (9) het beter.

De laatste keer dat FC Twente bij Willem II op bezoek kwam (oktober 2020) werd eenvoudig met 0-3 gewonnen. Danilo (2x) en Jayden Oosterwolde tekenden voor de Twentse goals.

In Enschede bleef Twente dit seizoen tegen Willem II steken op 1-1, een stand die al na een klein half uur bereikt was. Dimitrios Limnios scoorde namens Twente in een duel waarin Ramiz Zerrouki na twee keer geel van het veld moest. Later kreeg Derrick Kohn van Willem II dezelfde straf.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Een juichende Oosterwolde na zijn goal tegen Willem II in oktober 2020 (Foto: Orange Pictures)

Heracles – Go Ahead Eagles

Ondanks de rijke historie van beide ploegen wordt de derby pas voor de achtste keer in Almelo op het hoogste niveau gespeeld sinds de invoering van het betaalde voetbal.

De laatste twee keer won Heracles. In november 2016 was Samuel Armenteros de grote man met twee goals (2-1) en in 2015 tekende Bryan Linssen namens de Almeloërs voor de enige treffer. Die 1-0 nederlaag had in de laatste wedstrijd van het seizoen een bizar gevolg. Go Ahead slaagde erin om gevrijwaard te blijven van gele en rode kaarten en eindigde daardoor als tweede in het Fair Play-klassement. Koploper FC Twente had recht op een Europees ticket via dat sportiviteitsklassement maar zag om financiële redenen af van een Europees avontuur. Zo slaagde Go Ahead erin Europees voetbal te halen én te degraderen via de nacompetitie.

Qua uitslag was de 0-6 in 1965 opmerkelijk. Go Ahead had dat seizoen alle moeite zich te handhaven in de eredivisie en trof Heracles dat veilig in de middenmoot stond. De Almeloërs vonden het wel best en via onder meer twee goals van Henk Kanselaar en Chris Lefering boekte Go Ahead de grootste zege in het betaalde voetbal bij Heracles.

56 jaar later waren de gemoederen wel verhit in de Adelaarshorst, de ontmoeting van eerder dit seizoen. Go Ahead verdedigde in een tumultueuze slotfase met negen man een 3-2 voorsprong na rood voor Giannis Foivos-Botos en Isac Lidberg. Diep in blessuretijd stelde Mats Deijl de Go Ahead-zege veilig: eindstand 4-2.

Aftrap: zondag 14.30

Alle wedstrijden zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.