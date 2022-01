Protestwijk 'Oale Bouw' in Westerhaar klaar voor tweede jeugd: 'De sfeer van deze buurt is uniek'

Hun protestacties trokken in de zomer van 2019 landelijke aandacht. Maar de spandoeken van destijds hebben intussen plaatsgemaakt voor de slopershamer. Wijk De Oale Bouw in Westerhaar maakt zich op voor z'n tweede jeugd. Al hebben de bewoners nog geen idee waar ze straks tijdelijk moeten wonen in afwachting van de nieuwbouw.

De Westerhaarders maakten in die hete zomer van 2019 in duidelijke bewoordingen kenbaar dat ze niet van plan waren te wijken voor de plannen van woningcorporatie Mijande Wonen. Zoals bewoners van het veendorp er doorgaans sowieso geen misvertand over laten bestaan hoe ze over bepaalde zaken des levens denken.

'Achterumme'

Nadat Mijande Wonen bekend had gemaakt dat de naoorloogse twee-onder-een-kappers moesten wijken voor rijtjeshuizen kwam de wijk dan ook massaal in verzet. Want hun huizen mochten dan oud zijn en gebreken vertonen, ze wilden per se in De Oale Bouw blijven wonen. Een buurt die populair is om z'n sfeer. Waar iedereen elkaar kent en waar je via de achterdeur binnenkomt.

Het bordje aan de woning van Yvonne Spijker, spreekbuis van de bewonerscommissie, spreekt boekdelen. In Weterhaars dialect: 'Kom maar achterumme'. "Tja, we vinden het hier maar raar als mensen aanbellen of op de voordeur kloppen."

En het is vooral ook de ruimte waar de buurt zo aan is gehecht. De twee-onder-een-kappers staan veelal op een ruim perceel. Renovatie was voor de buurt dan ook de eerste keus - boven nieuwbouw.

Compromis

Na anderhalf jaar van bakkeleien en soebatten tussen de woningbouwvereniging en de wijkbewoners werd uiteindelijk een compromis bereikt en werd besloten tot een mix van twee-onder-een-kappers en rijtjeshuizen.

Intussen zijn de eerste vijf huizen ten prooi gevallen aan de slopershamer. Op dit moment vindt bodemsanering plaats, waarbij onder meer asbest wordt verwijderd. Waarna nog in de loop van dit jaar een begin kan worden gemaakt met de herrijzenis van De Oale Bouw.

Bewoner Jonnie Morsink juicht dit toe: "Het kon inderdaad écht niet meer. De oude huizen tochten, kieren, zijn vochtig. Deuren sluiten niet meer. Ze waren echt oud en op."

Tijdelijke huisvesting

Het enige probleem waar de wijkbewoners nu tegenaan lopen: ze weten nog niet waar ze straks moeten wonen, vanaf het moment dat hun oude huis is gesloopt en hun nieuwe huis nog niet klaar is. Spijker: "Dat gaat allemaal in overleg met de aannemer. Het kan zijn dat we tijdelijk in een wisselwoning worden gehuisvest. Of dat er units worden geplaatst. Of wellicht moeten we tijdelijk op een vakantiepark wonen."

Buurtbewoner Morsink: "Ons is vooraf verzekerd dat dat allemaal goed komt. Daar maak ik me dus niet druk om."

Gefaseerde herbouw

In totaal 138 woningen gaan de komende jaren in vijf fases tegen de vlakte, waarna er 123 voor terug komen. "In september wordt een begin gemaakt met de sloop", vertelt Spijker. "Voor het hele traject is vijf jaar uitgetrokken, al hoopt de aannemer het wat versneld te kunnen doen."

En dan begint De Oale Bouw aan z'n tweede jeugd. De tochtige arbeidershuisjes van weleer hebben dan ruim baan moeten maken voor moderne nieuwbouw. De bewonerscommissie ziet de toekomst zonnig tegemoet. "Van de plannen van Mijande zoals die er aanvankelijk lagen, is helemaal niets meer over", aldus Spijker.

'Oale Bouw 2.0'

Spijker schat dat zeventig tot tachtig procent van de huidige bewoners terugkeert in 'De Oale Bouw 2.0': "Een aantal personen is in de tussentijd verhuisd. Naar een andere plaats, of naar bijvoorbeeld een seniorenwoning. En het mooie is: het gros kan terugkeren op z'n oude vertrouwde stekkie."

Unieke sfeer

Nieuwbouw of niet, de buurtbewoners weten dat er aan de sfeer in hun geliefde wijk weinig zal veranderen. Die sfeer zit 'm immers in de volksaard, niet in de stenen. Spijker: "Dat was ook de reden waarom we destijds zo vasthielden aan ons standpunt; dat we hier koste wat kost wilden blijven wonen. Het is de sfeer die De Oale Bouw zo uniek maakt."