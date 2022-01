Bathmener wil met documentaire 'Ode aan Bram Olckers' oorlogstrauma bespreekbaar maken

Drieduizend Nederlanders overleefden het werken aan de beruchte Birma-spoorlijn in de Tweede Wereldoorlog niet. Een van deze oorlogsslachtoffers is Bram Olckers. Paul Kotvis uit Bathmen wil een ode brengen aan zijn oudoom door een documentaire over dit oorlogstrauma te maken.

Kotvis voelt zich nauw verwant aan zijn oudoom Olckers die hij wonderbaarlijk genoeg nooit heeft gekend. "Ik wist van een oom die voor de Shell in Nederlands Indië werkte en wel eens Indische spullen meenam als hij naar Nederland kwam. Maar daarbij bleef het. Geen herinneringen, want ik heb hem nooit gekend."

Indische traumadeskundige

Toch was er diep van binnen een band, die pas duidelijk werd na het overlijden van de vader van Kotvis. "Ik voelde dat er iets was dat ik nog wilde bespreken met mijn vader. Toen heb ik contact gezocht met een traumadeskundige. Dat was een Indische dame die er uit wist te halen dat er niets meer te bespreken was met mijn vader, maar dat het gevoel dat mij kwelde veel dieper zat. Het had te maken met de oudoom. Wat hem was overkomen is nooit in de familie besproken, maar veroorzaakte wel veel verdriet. Dat familieverdriet sloeg generaties over en kwam er bij mij uit."

Wat voor velen een oorlogstrauma is als het om de Birma-spoorlijn gaat, is voor de nabestaanden van Olckers een familietrauma geworden, stelt de Bathmener. "Na verloop van tijd werd het steeds duidelijker dat ik hier iets mee moest gaan doen. Ik besloot een filmplan te schrijven met een verhaallijn dat een universeel thema raakt, een oorlogstrauma dat onbewust aan volgende generaties wordt overgedragen."

Thailand

De documentaire gaat over het leven van Olckers, die in de Tweede Wereldoorlog overleed in een Japans strafkamp bij het werken aan de Birma-spoorweg in Thailand. De documentaire wordt belicht vanuit een eigentijdse invalshoek, waarbij Kotvis in de huid kruipt van zijn oudoom en het spoor terug volgt van Amsterdam, naar Java en Thailand, waar Olckers uiteindelijk door ziekte en uitputting overleed.

In de 50 minuten durende documentaire wordt aandacht gevraagd voor het onderbelichte thema ‘intergenerationeel oorlogstrauma’, waar veel families in de hele wereld mee worstelen of onbewust met zich meedragen. En wordt een ode gebracht aan de slachtoffers van dit vergeten drama, mensen die ooit in vrijheid leefden.

Kris

Door een Indische kris (antieke sierdolk) en ring, die ooit van Bram waren, terug te brengen naar zijn graf, waar nog nooit een familielid geweest is. Daar wordt een poging gedaan om het trauma te helen. Door een pelgrimstocht te ondernemen is na 80 jaar (en drie generaties) de cirkel weer rond.

De kris speelt daarbij een belangrijke rol. "Een kris is voor Indische mensen een bezield voorwerp. Iets wat kan zenden en ontvangen over zaken die zich buiten de tastbare wereld afspelen", verduidelijkt de documentairemaker uit Bathmen.

24 duizend euro

Voor het maken van de documentaire is een crowdfundactie nodig. De productiekosten worden geraamd op 24 duizend euro. De helft daarvan kan Kotvis zelf bekostigen. De andere helft, 12 duizend euro, wil hij inzamelen met hulp van het crowdfundplatform Voor de Kunst. De actie loopt van 8 januari tot 10 februari 2022. "Ik heb nu al 4500 euro bij elkaar", aldus de Bathmener. "Maar er moet nog veel gebeuren om ook het resterende geld binnen te halen."

De filmmaker wil de documentaire na voltooiing aanbieden aan nationale en regionale omroepen en internationale filmfestivals. Het project wordt gesteund door Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorlijn (SHBSS), Nationale Herdenking 15 augustus 1945, Human Rights in the Picture en het Indisch Herinneringscentrum.