Mega-investeringen om stroomnetwerk van Noordoost-Nederland te verduurzamen

Het is een immense klus waar netbeheerders Tennet en Enexis voor staan. Zonder de betrouwbaarheid van het stroomnet in gevaar te brengen, willen de beheerders de capaciteit verhogen met zeker 500 Megawatt. "Dat is een onvoorstelbare hoeveelheid stroom, net zoveel als de hoeveelheid stroom die ruim 10 miljoen zonnepanelen op een hele stralende dag kunnen opwekken", meldt Tennet netwerkmanager Robert Kuik.

Van oost naar west

De uitbreiding is nodig omdat het netwerk vol loopt. Dat netwerk is aangelegd op basis van de vraag naar elektriciteit in Noord-Nederland. "Maar de noordoostelijke regio is vrij dunbevolkt ten opzichte van de rest van het land en dat betekent ook dat de infrastructuur hier tamelijk dun is."

Robert Kuik van Tennet vertelt ook dat juist in de noordoostelijke regio veel initiatieven zijn om elektriciteit op te wekken, meer dan in dit deel van het land nodig is. De opgewekte stroom moet straks dus vooral naar de westelijke regio's vervoerd worden en dat is op dit netwerk niet helemaal mogelijk. "Dus om al die duurzaam opgewekte energie te kunnen transporteren, hebben we deze uitbreiding hard nodig."

Veel energie-opwekkende projecten

In de transitie naar een duurzame energielevering zijn er steeds meer grote projecten die op het stroomnet willen worden aangesloten. Maar er is een enorme wachtlijst waardoor inmiddels honderden grote projecten in de pauzestand staan.

In Overijssel zijn het vooral ook grote boerenbedrijven die honderden tot soms duizenden zonnepanelen willen aanschaffen. Maar het netwerk is vol en als de beheerders die grote projecten wel zouden toelaten, dan zouden er binnen de kortste tijd grote problemen ontstaan door overbelasting.

Tegelijk zijn al die projecten waarmee op een duurzame manier stroom wordt opgewekt wel nodig om Nederland energieneutraal te krijgen. Die status moeten we bereikt hebben in 2050, zo is de intentie vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Hoogspanningsstation van Tennet nabij Zwolle-Noord (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Met de uitbreiding van het stroomnet in Noordoost-Nederland, waarmee TenneT en Enexis nu begonnen zijn, zou er in ieder geval tot 2030 voldoende capaciteit moeten zijn.

Hoogspanning

Er wordt momenteel hard gewerkt aan en bij het hoogspanningsstation in Zwolle-Noord. TenneT wil daar samen met Enexis een compleet nieuw hoogspanningsstation uit de grond stampen en er wordt op die locatie gebouwd aan een nieuw schakelstation. "Met dit nieuwe schakelstation kunnen we straks 50 duizend huishoudens of 500 voetbalvelden vol met zonnepanelen aansluiten op het net", verteld Enexis-directeur Han Slootweg.

Het schakelstation in Zwolle-Noord is een van de vele tientallen schakelstations die Enexis in de komende jaren gaat bouwen. "Iedere keer als zo'n station klaar is, dan kunnen er in een straal van 15 kilometer rond dat station wat nieuwe projecten van de wachtlijst af."

Directeur Slootweg hecht eraan te benadrukken dat bedrijven die nu al bovenaan op die wachtlijst staan, ervan uit kunnen gaan dat ze in 2023 op deze installatie kunnen worden aangesloten. "Maar intussen komen er aan de onderkant van de wachtlijst weer nieuwe projecten bij, dus we hebben niet de illusie dat we iedereen op korte termijn kunnen voorzien."

Uitbreiding is nodig om plek te kunnen bieden aan toenemend aantal windmolens en zonneparken (Foto: RTV oost, Oscar Siep)

Extra werknemers

Na deze upgrade is het werk niet klaar: er ligt voor de komende tientallen jaren een flinke uitdaging te wachten. TenneT en Enexis zijn op zoek naar honderden werknemers die ingezet kunnen worden om de snelheid van de uitbreiding erin te houden.

Intussen willen de netbeheerders vast houden aan de hoge standaard waaraan we in Nederland zijn gewend geraakt. Robert Kuik van TenneT: "We mogen er best trots op zijn dat Nederland misschien wel het meest betrouwbare elektriciteitsnet van de wereld heeft. We hebben hier een zekerheid dat er stroom uit het stopcontact komt, van 99,995 procent."

Extreem hoge betrouwbaarheid waarborgen

"Terwijl de verduurzaming voortschrijdt wordt elektriciteit steeds belangrijker, ook voor de verbruiker." Ook Han Slootweg van Enexis wil dat elektriciteitsgebruikers op het netwerk kunnen blijven vertrouwen. "Dus dat het niveau van de betrouwbaarheid omlaag zou gaan om de verduurzaming mogelijk te maken, dat lijkt ons toch echt geen goed idee."

De werkzaamheden aan en rond de hoogspanningsstations in Zwolle-Noord duren zeker tot 2026.